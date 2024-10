Familiares de jovens mortos pela PM são agredidos durante velório em Bauru

Vídeos que circulam nas redes socais mostram policiais militares agredindo familiares no velório de dois jovens mortos em um suposto confronto com a PM em Bauru (SP). O irmão de um dos mortos foi preso por desacato.

O que aconteceu

Ao menos cinco PMs entraram no velório. Vídeos gravados por pessoas que se despediam dos jovens mostram que os agentes tentaram render o irmão de um dos mortos, que estava com a mãe ao lado do caixão. Os dois velórios eram realizados ao mesmo tempo no Cemitério Cristo Rei, em Bauru, na sexta-feira (18).

Vídeo mostra que mãe de um dos mortos tenta impedir que o outro filho seja levado pelos policiais. Nas imagens, é possível ver que os PMs empurram a mulher, que se choca com uma pilastra e cai no chão. Pessoas que tentam se aproximar também são agredidas com cassetetes.

Ao lado do caixão, policiais dão tapas no irmão do jovem morto. Em seguida, os agentes o levam para fora da sala do velório, onde a confusão continua. A mãe tenta impedir que ele seja levado. Familiares e amigos da vítima também reagem ao presenciar a cena.

Homens foram mortos em confronto, segundo a polícia. Os dois suspeitos, de 18 e 21 anos, morreram baleados na quinta-feira (17), durante uma operação da PM no Jardim Vitória, em Bauru. Eles foram identificados como Guilherme Alves Marques de Oliveira, 18, e Luis Silvestre da Silva Neto, 21.

Com eles teriam sido encontradas armas e drogas. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou ao UOL que PMs faziam uma operação na comunidade do Jardim Vitória "quando foram surpreendidos criminosos, que atiraram contra a equipe". Segundo a pasta houve a intervenção e os suspeitos foram atingidos. O resgate foi acionado e constatou os óbitos no local. "Com eles foram localizadas porções de entorpecentes, que foram apreendidos, assim como as armas que eles usavam", segundo resposta do governo paulista.

O irmão de Guilherme foi preso por desacato após ser levado do velório, mas liberado no plantão da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada pelo UOL para esclarecer por qual motivo os agentes entraram no velório, mas não houve retorno.

Família protesta e diz que jovens eram inocentes. Ainda na sexta-feira, após o velório, familiares e amigos dos jovens protestaram pela morte deles e pala ação da Polícia Militar enquanto os corpos eram velados. Grupo se reuniu na avenida Castelo Branco e chegou a fechar a via. Com cartazes pedindo justiça e paz na comunidade, o grupo queimou pneus e tentou interromper o trânsito. A PM foi acionada e dispersou o protesto.

Intervenção policial. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, associação para o tráfico, localização/apreensão de objeto e tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Bauru.

Conduta dos PMs será investigada. A SSP esclareceu que as diligências prosseguem pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, por meio de inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais envolvidos e adotar todas as medidas cabíveis.