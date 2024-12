Leverkusen marca no fim e vence Inter (1-0) em confronto direto pelo Top 8 da Champions

Em confronto direto pelo 'Top 8' da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen derrotou a Inter de Milão por 1 a 0 nesta terça-feira (10), na Alemanha.

Nos minutos finais, quando a Inter parecia satisfeita com o empate em 0 a 0, o francês Nordi Mukiele (90') marcou o gol da vitória do Leverkusen, que com o resultado sobe para a vice-liderança da fase de liga da Champions.

O time italiano até então invicto, também sofreu seu primeiro gol no torneio continental, mas segue em boa posição na tabela, com os mesmos 13 pontos do Leverkusen e Aston Villa (3º), mas ocupa a quarta posição pelos critérios de desempate.

O líder é o Liverpool, único time com 100% de aproveitamento depois de seis rodadas, com 18 pontos.

Tanto a Inter como o Leverkusen buscam a classificação direta para as oitavas de final, reservada apenas às equipes que terminarem nas oito primeiras posições. Para garantir esse objetivo, os alemães vão enfrentar nos dois jogos restantes da fase de liga o Atlético de Madrid e o Sparta Praga.

O time tcheco também enfrentará a Inter, que na oitava e última rodada receberá o Monaco.

