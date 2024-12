Powell pode cumprir o restante do mandato como chair do Fed, diz Bessent, escolhido para o Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, pode cumprir o restante de seu mandato, disse à CNBC Scott Bessent, escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para secretário do Tesouro.

"Como o presidente disse no domingo, e estou totalmente de acordo com ele, Jay Powell cumprirá seu mandato", disse Bessent, de acordo com uma reportagem da CNBC nesta terça-feira.

(Reportagem de Jasper Ward)