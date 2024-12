Secretária do Tesouro diz que tarifas de Trump podem descarrilar progresso da inflação nos EUA e aumentar os custos

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que está preocupada que os planos do presidente eleito Donald Trump de impor amplas tarifas de importação possam descarrilar o progresso da contenção da inflação e aumentar os custos para famílias e empresas.

Yellen, em um evento do Conselho de CEOs do Wall Street Journal, também disse que está preocupada com a sustentabilidade fiscal dos EUA e afirmou que o Congresso precisa buscar maneiras de pagar por quaisquer extensões dos cortes de impostos individuais e de pequenas empresas sancionados por Trump em 2017, que devem expirar em 2025.

Os planos de Trump de impor novas tarifas de 60% sobre as importações chinesas e de 10% a 20% sobre os produtos de outros países "aumentariam significativamente os preços para os consumidores norte-americanos e criariam pressões de custos" sobre as empresas", disse Yellen.

"Portanto, isso teria um impacto adverso sobre a competitividade de alguns setores da economia dos Estados Unidos e poderia aumentar significativamente os custos para as famílias", acrescentou Yellen. "Portanto, essa é uma estratégia que eu temo que possa descarrilar o progresso que fizemos em relação à inflação e ter consequências adversas sobre o crescimento."

Com relação ao quadro fiscal dos EUA, Yellen disse que a extensão de todas as medidas expiradas da Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 acrescentaria 5 trilhões de dólares aos déficits dos EUA ao longo de 10 anos, e que o Congresso precisaria encontrar compensações para evitar uma "explosão" da dívida.

O governo Biden registrou um déficit orçamentário de 1,83 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2024 encerrado em 30 de setembro, o maior fora da era Covid-19, com os custos dos juros da dívida ultrapassando 1 trilhão de dólares pela primeira vez.

"Estou preocupada com a sustentabilidade fiscal e lamento que não tenhamos feito mais progressos", disse Yellen. "Acredito que o déficit precisa ser reduzido, especialmente agora que estamos em um ambiente de taxas de juros mais altas."

(Reportagem de David Lawder e Eric Beech)