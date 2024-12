GM suspende aporte de recursos no desenvolvimento de robotáxi pela Cruise

A General Motors planeja realinhar sua estratégia de direção autônoma e priorizar o desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista, no caminho para veículos pessoais totalmente autônomos. A GM aproveitará o progresso do Super Cruise, o recurso de direção autônoma da empresa.

Em consonância com as prioridades de alocação de capital, a multinacional afirmou que não financiará mais o trabalho de desenvolvimento de robotáxis da Cruise, devido ao tempo e aos recursos consideráveis que seriam necessários para expandir o negócio, além de um mercado de robotáxis cada vez mais competitivo.

"A GM tem o compromisso de oferecer as melhores experiências de direção aos nossos clientes de forma disciplinada e com eficiência de capital", disse a CEO da GM, Mary Barra. "A Cruise foi uma das primeiras empresas a inovar em autonomia, e a integração mais profunda de nossas equipes, juntamente com as marcas fortes, a escala e a força de fabricação da GM, ajudará a avançar nossa visão para o futuro do transporte."