PSG ganha fôlego na Champions com vitória na visita ao Salzburg

O Paris Saint-Germain, que precisava da vitória para não ficar para trás na luta pela permanência na Liga dos Campeões, manteve as esperanças após vencer com autoridade o RB Salzburg fora de casa por 3 a 0, nesta terça-feira (10).

Com domínio total durante todo o jogo, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique conquistaram a vitória com dois gols portugueses - de Gonçalo Ramos (30') e Nuno Mendes (72') - e um terceiro do jovem meia Désiré Doué (85').

No primeiro tempo, Gonçalo Ramos colocou o PSG em vantagem ao finalizar uma bola que o marroquino Achraf Hakimi desviou de cabeça após um cruzamento da esquerda de Bradley Barcola (30').

O gol, porém, foi uma recompensa escassa para o time parisiense, que criou nada menos que outras cinco chances claras para aumentar a vantagem, tornando o goleiro Alexander Schlager o jogador de maior destaque dos anfitriões nos primeiros 45 minutos.

Após o intervalo, os franceses melhoraram a pontaria e Nuno Mendes e Doué evitaram que o PSG sofresse na reta final da partida.

Com esta vitória, o Paris Saint-Germain soma 7 pontos e sobe para a 23ª posição, o que lhe permitiria ter acesso ao playoff prévio às oitavas de final, que serão disputadas pelas equipes classificadas entre as posições 9 e 24.

