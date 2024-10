Secretário de Defesa dos EUA diz que não pode confirmar relatos de tropas norte-coreanas na Rússia

NÁPOLES (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, LLoyd Austin, disse neste sábado que não pode confirmar os relatos de que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para o que pode ser um destacamento para a guerra na Ucrânia, mas acrescentou que tal movimento seria preocupante, se verdadeiro.

A agência de espionagem da Coreia do Sul disse na sexta-feira que a Coreia do Norte enviou 1.500 soldados das forças especiais para o extremo oriente da Rússia para treinamento e aclimatação em bases militares locais e provavelmente serão enviados para combate na guerra na Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, acusou a Coreia do Norte na quinta-feira de enviar oficiais e de se preparar para enviar 10.000 soldados para ajudar no esforço de guerra de Moscou. O chefe da Otan, Mark Rutte, no entanto, disse esta semana que não havia nenhuma evidência da presença de Pyongyang nesta fase.

A Rússia e a Coreia do Norte negam as afirmações de que a Coreia do Norte pode ter enviado alguns militares para ajudar a Rússia contra a Ucrânia.

(Reportagem de Phil Stewart; reportagem adicional de Brendan O'Brien)