Djokovic vence Nadal em Riad no último capítulo da histórica rivalidade

Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por 6-2 e 7-6 (7/5), neste sábado (19), no jogo valendo o terceiro lugar do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, no qual Carlos Alcaraz e Jannik Sinner disputarão o título.

Após 60 partidas no circuito ATP (31 vitórias de Djokovic), as duas lendas se despediram da rivalidade mais repetida da história do tênis com um abraço emocionado na rede.

Nadal disputava seu penúltimo torneio como profissional, antes de se despedir do tênis na 'Final 8' da Copa Davis, em Málaga, de 19 a 24 de novembro.

O espanhol de 38 anos e 22 títulos de Grand Slam - o recorde é de Djokovic, de 37 anos, com 24 - disputou sua segunda partida em Riad depois de perder nas semifinais para seu compatriota e 'herdeiro' Alcaraz (por 6-3 e 6-3).

Os organizadores do evento saudita anunciaram a partida deste sábado como sendo talvez a última de simples de Nadal como profissional. O espanhol havia dito na quinta-feira que não tinha certeza se estaria em forma o suficiente para disputar um jogo de simples em Málaga.

Contra seu melhor 'inimigo', Djokovic, e em sua pior superfície (indoor), ele cometeu vários erros no primeiro set, tomando precauções para cuidar de sua parte física antes de disputar seu último título, na Davis. Na reta final ele despertou dando alguns golpes característicos, mas já era tarde e não valia a pena forçar.

Após a partida, Nadal recebeu das autoridades sauditas uma raquete de ouro, após a exibição de um vídeo com os melhores momentos de sua carreira.

"Não sei por onde começar. Talvez pelo primeiro jogo que disputamos juntos, em 2005... Agora estamos aqui, quase 20 anos depois, mais de 60 jogos depois. Você é um atleta incrível, uma pessoa incrível. Espero que um dia possamos sentar na praia e tomar uma bebida e conversar sobre a vida", disse Djokovic.

"Não deixe o tênis, cara. Fique um pouco mais", acrescentou.

Rafael Nadal então falou: "Obrigado, Novak, por todos os momentos que compartilhamos. Você me ajudou a atingir meus limites durante 15 anos, sem você talvez eu não seria o jogador que fui".

"Vou sentir falta de tudo, de ter a oportunidade de jogar nos melhores lugares do mundo. Agradeço o apoio que recebi em todos os lugares", acrescentou.

