Nunes confirma ida a penúltimo debate com Boulos na Record neste sábado

Do UOL, em São Paulo

A Record TV realiza neste sábado (19), às 21h, o debate da com candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo (SP). O evento foi desenvolvido em parceria com o Estadão e será transmitido pela Record TV e pelo R7.

O que aconteceu

O prefeito confirmou à coluna Radar das Eleições que participará do debate. A definição dependia do risco de tempestade na cidade, mas a Defesa Civil informou na noite de sexta que a previsão perdeu força. Caso um deles não compareça, o debate se transforma em uma sabatina com duração de 30 minutos.

Mediação será feita pelo apresentador do Fala Brasil, Eduardo Ribeiro. Segundo o R7, formato do debate terá uma rodada de confronto direto, uma rodada de perguntas dos jornalistas e o último bloco será dedicado às considerações finais.

Quatro jornalistas farão perguntas aos candidatos. Da emissora, estarão a apresentadora do Jornal da Record, Christina Lemos, e o apresentador Reinaldo Gottino. Do Estadão, Roseann Kennedy e Marcelo Godoy. Serão duas perguntas para cada jornalista.

Duração deve ser de duas horas. Além disso, os candidatos não poderão se movimentar pelo estúdio, nem se referir ao adversário usando apelidos, ou de forma jocosa. Cada advertência pode levar à perda de 30 segundos nas considerações finais.

Segurança redobrada. Segundo a emissora, todos os presentes serão revistados e passarão por detectores de metais antes de entrar no estúdio. Também não será permitida a entrada de pessoas portando objetos cortantes ou que coloquem em risco a segurança do evento.

Candidatos foram convidados para chegar a partir das 19h30. Nunes e Boulos serão recebidos nos estúdios da emissora, na Barra Funda, na zona oeste da capital.

Calendário de debates do segundo turno em SP

Ambos compareceram ao primeiro debate do segundo turno. O primeiro debate televisionado foi transmitido na última segunda-feira (14) pela TV Bandeirantes.

O último debate previsto é o da TV Globo, no sábado (25). O prefeito Ricardo Nunes havia confirmado presença no debate do UOL, Folha de S. Paulo e Rede TV!, mas cancelou a participação horas antes.