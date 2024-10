Carros usados em atentado a prefeito de Taboão são achados; suspeito fugiu

A Polícia Civil de São Paulo localizou dois carros que teriam sido usados no atentado contra o prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), e identificou um suspeito, que está foragido.

O que aconteceu

Os dois veículos foram localizados em Osasco, também na região metropolitana de São Paulo. O primeiro carro foi encontrado na tarde da sexta-feira (18), no km 21 do Rodoanel. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do estado, o automóvel tinha munições escondidas e tinha sido incendiado.

O segundo veículo foi localizado estacionado na garagem de uma casa em Osasco. A polícia foi até o endereço e conversou com a proprietária da residência. Conforme a SSP, a mulher explicou que o carro pertencia ao seu marido, que já morreu, e, atualmente, é usado por seu filho, um homem de 33 anos. Ele é considerado suspeito de participação no atentado contra Aprígio. O homem, que não teve a identidade revelada, é procurado pelas autoridades.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. A polícia disse não descarta a hipótese de que o atentado tenha sido motivado por questões políticas ou outro motivo desconhecido.

O UOL procurou a assessoria de imprensa de Aprígio para questionar o estado de saúde do prefeito, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Entenda

Aprígio foi baleado no ombro enquanto visitava bairros atingidos pelas chuvas, na sexta-feira, informou a assessoria do prefeito. Um vídeo feito pela equipe dele mostra o candidato ensanguentado dentro do carro enquanto é levado à UPA de Taboão da Serra.

Ele estava em um Jeep Renegade blindado, quando outro veículo se aproximou e alvejou o carro. "Imaginamos que estavam fortemente armados, já que uma bala conseguiu perfurar o blindado, atingindo a clavícula do prefeito", informou o assessor de imprensa.

Aprígio foi transferido ao Hospital Albert Einsten, em São Paulo. O estado de saúde do candidato à reeleição era estável no momento da transferência, informou a equipe de Aprígio.

18.ou.2024 - Carro onde prefeito estava após atentado Imagem: Cedido ao UOL

Além do prefeito, outras quatro pessoas, que não foram atingidas, ocupavam o veículo: um motorista, o cinegrafista da campanha e o secretário de segurança pública do município.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, manifestou "profunda preocupação" após o atentado. "Este é um momento de cautela, e aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos", diz trecho do comunicado.

José Aprígio da Silva disputa o 2º turno com Engenheiro Daniel (União Brasil). O candidato da oposição conquistou 48,98% no 1º turno, contra 25,93% do atual prefeito.