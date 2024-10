Publicidade em áudio é efetiva? Estudo aponta que (ainda) sim

Esta é a versão online para a edição desta sexta-feira (18/10) da newsletter Mídia e Marketing. Quer se inscrever neste e em outros boletins e recebê-los no seu e-mail? Cadastre-se aqui.

Mais de 90% dos brasileiros consomem algum conteúdo de áudio no dia a dia, seja via emissoras rádio, podcasts, plataformas de streaming ou audiobooks, segundo dados do Target Group Index.

A pesquisa Inside Audio 2024, da Kantar Ibope Media, aponta que o rádio, em específico, é ouvido por 79% da população. Em média, os ouvintes brasileiros dedicam 3h55 por dia escutando seu conteúdo. Podcasts, por sinal, seguem em alta: 48% dos ouvintes acessam esses programas semanalmente.

Mas como esse público aceita os diferentes tipos de publicidade nesse meio? Um levantamento realizado pela Adsmovil, em parceria com a Offerwise, revelou que os consumidores estão mais receptivos aos anúncios de áudio — e, principalmente, no mundo digital:

Para 60% dos entrevistados, a publicidade em áudio é útil para conhecer novos produtos e serviços e manter-se atualizado sobre o mercado. Além disso, 61% demonstraram interesse em produtos e serviços após ouvi-los em propagandas.

A pesquisa também revelou um aumento significativo na efetividade da publicidade em áudio. Em 2021, apenas 18% dos consumidores compraram produtos anunciados em mídias de áudio. Esse número cresceu para 42% em 2024.

Os produtos e serviços mais adquiridos incluem eletrônicos (52%), moda e calçados (46%), cursos (32%), tecnologias (27%) e eventos (21%).

A preferência pela música e pelos podcasts mostra como esses formatos têm se tornado essenciais para os consumidores. Neste cenário, as rádios online e os podcasts ainda podem ser muito explorados pelas marcas em sua jornada diária com seus consumidores.

Rodrigo Tigre, head de áudio da Adsmovil

Confira outros números do estudo produzido pela Adsmovil, em parceria com a Offerwise: