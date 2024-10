Homem posta ameaça de morte a Bolsonaro, é levado a delegacia e liberado

Do UOL, em São Paulo

Um homem que publicou ameaça de morte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado para prestar depoimento em delegacia em João Pessoa nessa quinta-feira (17), informou a Polícia Civil da Paraíba.

O que aconteceu

Homem comentou em post do ex-presidente que um atentado estava planejado contra ele. Ele escreveu que Bolsonaro seria atacado durante visita à capital paraibana. O ex-presidente participou ontem de uma agenda de campanha do ex-ministro Marcelo Queiroga (PL), que está na disputa do segundo turno em João Pessoa contra o prefeito Cícero Lucena (PP), candidato à reeleição.

Autor da postagem foi localizado e levado para prestar depoimento em delegacia. Encontrado no bairro do Geisel, o homem, de 43 anos, não teve a identidade revelada. "A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DECC) e a Unintelpol, localizou e prendeu nesta quinta-feira, 17 de outubro, o homem que postou mensagens em redes sociais prometendo matar o ex-presidente Jair Bolsonaro", informou a instituição.

O suspeito foi liberado na sequência para responder em liberdade, "conforme prevê a legislação para o caso concreto", diz a Polícia Civil.

Bolsonaro publicou que ameaças de morte são "fatos comuns" contra ele. O ex-presidente compartilhou nas redes sociais o comentário feito nas postagens dele. "Fato comum comigo. Ameaças, intimidações... Mas sou de direita. Logo, tudo bem", escreveu.