Galerias brasileiras participam da maior feira de arte da França

A capital francesa acolhe neste momento a Art Basel Paris, a maior feira de arte do país e uma das mais importantes do mundo. O evento conta com a participação de várias galerias brasileiras.

A Art Basel Paris, versão francesa do tradicional evento da Basileia, na Suíça, e da americana Art Basel Miami, ganha cada vez mais espaço no mercado da arte mundial desde que passou a substituir, em 2022, a Fiac, até então a principal feira de arte contemporânea da França. O evento acontece entre 16 e 20 de outubro e os dois primeiros dias serão reservados aos profissionais.

No total, 195 galerias de mais de 40 países expõem seus artistas no Grand Palais, espaço monumental no coração de Paris, que acolheu algumas competições esportivas durante os Jogos Olímpicos, mas que é conhecido também por ser o palco dos desfiles da maison de alta-costura Chanel durante a Fashion Week parisiense.

O Brasil conta com nomes de peso, como Nara Roesler, que representa os trabalhos, e Tomie Ohtake e Chico Tabibuia na seção Premise, criada recentemente pelos organizadores. Já as galerias A Gentil Carioca, Fortes D'Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM e Luisa Strina estão presentes na seleção principal, intitulada Galeries, que reúne artistas modernos e contemporâneos. A Art Basel Paris conta ainda com a seção Emergence, que apresenta principalmente o trabalho de jovens artistas.

Arte nas ruas

Como todos os anos, obras de arte e instalações também ocuparão espaços públicos pela cidade. Na Place Vendôme, um cogumelo gigante do artista alemão Carsten Höller pode ser visto de longe, enquanto o pátio do Institut de France foi tomado por uma árvore-serpente coberta de fragmentos de espelho da artista franco-americana Niki de Saint-Phalle (1930-2002).

Em um cenário de "desaceleração do mercado" e apesar de uma situação econômica global instável, a feira deste ano está recebendo quase 27% mais expositores, segundo informou seu diretor Clément Delépine.