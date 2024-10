Destruição 'disseminada' no Líbano é 'chocante', diz Unifil

ROMA, 18 OUT (ANSA) - A ofensiva de Israel contra o grupo xiita Hezbollah provocou uma "destruição disseminada" no sul do Líbano, de acordo com a Força Interina das Nações Unidas no país árabe (Unifil), que foi alvo de pelo menos cinco ataques deliberados desde a semana passada.

Segundo o porta-voz da missão, o italiano Andrea Tenenti, a escalada da tensão torna ainda mais importante a presença das tropas da ONU na região.

"A escalada ao longo da Linha Azul [área de demarcação que separa os dois países] está causando destruição disseminada de vilarejos e cidades no sul do Líbano, enquanto mísseis continuam sendo lançados em direção a Israel, incluindo áreas civis", declarou Tenenti, que definiu a devastação como "chocante".

Em encontro online com jornalistas, o porta-voz disse que as forças da Unifil foram atacadas "repetidamente", incluindo ao menos cinco "de forma deliberada". Desde a semana passada, o Exército israelense disparou diversas vezes contra bases da missão da ONU, ação condenada pela maior parte da comunidade internacional, e pediu a retirada das tropas das Nações Unidas.

"O papel da Unifil neste momento é mais importante do que nunca. Precisamos estar aqui e precisamos devolver a paz e a estabilidade para a região", salientou Tenenti. (ANSA).

