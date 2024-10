Votação antecipada começará na Carolina do Norte, devastada por tempestade

Por Stephanie Kelly

BURNSVILLE, Estados Unidos (Reuters) - As urnas serão abertas nesta quinta-feira na Carolina do Norte -- crucial na eleição presidencial dos Estados Unidos marcadas para 5 de novembro -- apenas algumas semanas após o furacão Helene devastar o oeste do Estado, onde algumas áreas ainda não têm energia, água corrente ou serviço de celular.

Tina Veitch, uma designer gráfica de 49 anos, disse que a estrada para a casa de sua família em Burnsville foi destruída pela tempestade. Mas uma das razões pelas quais ela ficou na região, em vez de buscar refúgio com a família na Flórida, é para poder votar.

Ela disse na quarta-feira que o processo para votar à distância é muito árduo, acrescentando: "A quantidade de obstáculos que você tem que superar para fazer isso não valia a pena... Então pensamos: 'Vamos ficar até amanhã, pelo menos, e votar'".

A Carolina do Norte pode ser crucial, segundo os especialistas, para determinar o vencedor na disputa entre a vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump, porque suas preferências de voto podem oscilar para qualquer lado. As pesquisas mostram uma disputa muito acirrada, com um punhado de Estados decisivos que provavelmente determinarão o vencedor.

O furacão Helene, que matou mais de 200 pessoas em seis Estados e causou bilhões de dólares em danos, gerou dúvidas sobre como isso poderia afetar o comparecimento dos eleitores.

Alguns dos condados mais atingidos são tanto republicanos quanto democratas. Por exemplo, o condado de Buncombe -- onde fica a cidade de Asheville -- apoiou o presidente norte-americano, Joe Biden, na eleição de 2020 contra Trump, enquanto o condado de Yancey favoreceu Trump.

Trump e Kamala estão empatados na Carolina do Norte, com 48% de apoio para Trump e 47,6% para Kamala nas pesquisas estaduais e nacionais, de acordo com o agregador de pesquisas FiveThirtyEight.

O conselho eleitoral do Estado da Carolina do Norte passou semanas avaliando os danos causados pela tempestade nos locais de votação. Nesta quinta-feira, 76 locais de votação antecipada serão abertos aos eleitores nos 25 condados do oeste da Carolina do Norte listados na declaração federal de desastre.

Isso se compara aos 80 planejados antes da tempestade.

De acordo com o Estado, a votação antecipada tem sido a maneira mais popular para os habitantes da Carolina do Norte votarem nas eleições de 2020 e 2016.

(Reportagem de Stephanie Kelly, na Carolina do Norte)