Inquebrável? Por R$ 1.059, realme C61 promete resistir a quedas e impactos

O novo celular realme C61 chegou ao Brasil, nesta quinta-feira (17), a partir R$ 1.059 (preço oficial). O modelo tem como destaque o preço mais acessível e sua alta resistência.

Durante o evento de lançamento, realizado em São Paulo, versões de demonstração do telefone foram submetidas a testes de resistência: o campeão de boxe Acelino "Popó" Freitas e o atleta Luiz Otávio Mesquita deram socos com luvas em um celular colado a um saco de areia. Além disso, os fisiculturistas Isabella Sena e Pedro Lima arremessaram bolas com peso (wall balls) sobre os aparelhos no chão. Aparentemente, nenhum dos telefones apresentou problemas na tela.

O lançamento conta com duas cores: Sparkle Gold (dourado) e Dark Green (verde), com um design bem fino e leve, como o UOL pode conferir. A linha segue com bordas arredondadas, já visto em outros celulares na linha C da realme.

É uma honra muito grande apresentar um novo produto em que a principal característica é ser resistente. Tanya Tang, diretora de marketing da realme no Brasil

O que tem no realme C61?

Tela. Este celular vem equipado com um display de 6,74 polegadas, ligeiramente maior que o último lançamento da série C, o realme C67, que possui 6,72 polegadas.

A tela conta com sensores de iluminação inteligente (AI Dual Light), oferece uma taxa de atualização de 90 Hz e atinge um brilho máximo de 560 nits.

Uma câmera traseira com sensor principal de 50 MP, além de câmera frontal de 5 MP. Ambas possuem filtros de fotografia e faixa dinâmica com cores e iluminação mais realista, segundo a fabricante.

Pudemos conferir brevemente a experiência delas para fotos em ambiente com iluminação natural e artificial. Os resultados são interessantes para um aparelho dentro da categoria de celulares básicos.

Só a selfie em ambiente com pouca luz que apresentou ruído na imagem, com aspecto granulado e sem tanta definição.

Botão dinâmico. Ele funciona como sensor de impressão digital, localizado na lateral do celular, capaz de ser configurado para permitir acesso rápido às funções e aplicativos preferidos do usuário. Com um simples toque, é possível ativar a lanterna, abrir a câmera ou habilitar o modo silencioso.

Air Gestures. O realme C61 pode ser controlado por meio de gestos, sem necessidade de tocar no aparelho para avançar ou retroceder vídeos em redes sociais, por exemplo. Com simples movimentos das mãos, é possível navegar pelos conteúdos de forma mais prática.

Além disso, os gestos também permitem atender ou silenciar chamadas. Não foi possível testar, mas pareceu bem interessante.

Durabilidade. O C61 possui certificação IP54, que garante resistência a respingos d'água e poeira. De acordo com a fabricante, o celular passou por testes de qualidade, como exposição à temperatura de 65°C, umidade relativa, quedas, além de conexões e desconexões de cabo USB.

Maior armazenamento. Um dos destaques do novo modelo é o conjunto de armazenamento interno de até 256 GB. A memória RAM (que ajuda no desempenho) chega a 18 GB.

Bateria. O modelo C61 traz uma bateria de 5000 mAh, com duração de até dois dias, afirmou a realme no evento. Ela permite carregamento de 15W. A empresa afirma que mesmo ao atingir 1% de bateria, o celular aguenta até 8 horas em modo de espera.

Processador. É o chipset Unisoc T612, que promete desempenho e processamento fluido de multi-aplicativos.

