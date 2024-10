Qual o valor ideal da glicemia ao acordar e como medir nível no sangue

Todo mundo que já passou por um médico que pediu exames de sangue já fez um exame de glicemia. Ele é realizado para mensurar a quantidade de glicose (uma molécula resultante da quebra dos diferentes tipos de açúcar) no sangue.

A glicemia alta está normalmente relacionada ao diabetes, mas pode ter como causa outros problemas de saúde como:

sepse;

infarto agudo do miocárdio;

covid-19;

acromegalia;

hipertireoidismo;

síndrome de Cushing.

Qual é o nível normal de glicemia?

Ao fazer a medição sanguínea da glicemia, ela é considerada normal quando apresenta os seguintes valores:

Glicemia de jejum: entre 70 a 99 mg/dL

Glicemia pós-prandial: até 140 mg/dL

A glicemia pós-prandial é aquela medida após as refeições, geralmente com o intervalo de duas horas. Já a em jejum é o valor colhido após 8 horas ou mais sem comer.

Os valores alterados são:

Glicemia em jejum

100 a 125 mg/dL = intolerância à glicose

Acima de 126 mg/dL = diabetes

Glicemia pós-prandial (120 min)

140 a 199 mg/dL = intolerância à glicose

Acima de 200 mg/dL = diabetes

Além disso, valores de glicemia de jejum abaixo de 70 mg/dL já representam uma hipoglicemia. Considerada de nível 1 até 51 mg/dL, fase em que ainda é assintomática, e nível 2 quando está abaixo de 50 mg/dL, em que apresenta sintomas.

Normalmente, pessoas que fazem uso de insulina para o tratamento de diabetes (tipo 1, mas também em alguns casos de tipo 2) precisam estar atentas ao seu nível de glicemia ao longo do dia, até para ajustarem as quantidades de hormônio que irão injetar antes das refeições.

A insulina é responsável por levar a glicose para dentro das células, onde ela será usada como fonte de energia, por isso os níveis de glicemia indicam se foi aplicada muito ou pouco da substância.

Como medir a glicemia

Imagem: iStock

Normalmente a glicemia é medida pelo sangue, usando os valores de referência que citamos acima. Mas existem diferentes métodos para medi-la. Conheça os principais abaixo:

Glicemia capilar: é o exame em que o sangue é coletado da ponta do dedo e normalmente é feito em casa, apresentando resultados um pouco mais altos do que o exame feito em laboratório. Depois de o furo ser feito, uma gota do sangue é aplicada em uma fita reagente, que é inserida em um aparelho eletrônico que realiza a leitura. O sangue pode ser colhido em jejum ou após as refeições e geralmente é feito com frequência por pessoas que precisam controlar seus níveis de glicose diariamente.

Glicemia em jejum: é o nome dado ao exame laboratorial de glicemia feito após oito ou mais horas sem se alimentar. Nele, o sangue é colhido direto de uma veia e a medição é feita pela análise da amostra em laboratório.

Glicemia pós-prandial: como já explicamos, é um exame feito também em laboratório, como a glicemia em jejum, só que duas horas após uma refeição. Esse é o período de tempo para entender se toda a glicose consumida naquele momento foi corretamente transportada para as células.

Curva glicêmica: é um exame laboratorial que avalia amostras de sangue coletadas em jejum e duas horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, ou seja, é comparada a glicose em jejum e pós-prandial, para entender como o corpo reage a essa sobrecarga da molécula.

Hemoglobina glicada: também é um exame laboratorial, mas que não mede diretamente a glicose sozinha, mas a quantidade dessa molécula que se ligou às hemoglobinas das hemácias, células do sangue responsáveis pelo transporte dos nutrientes e oxigênio pelo organismo.

Outras formas de medir a glicose: existe um aparelho que é aplicado no braço e mede ao longo do dia a glicose intersticial, cujos valores mudam com uns cinco minutos de atraso. No entanto, ele é importante para perceber se há uma queda ou elevação muito rápida da glicose e mede sem precisar que o paciente pare o que está fazendo.

Quando medir a glicemia?

Imagem: iStock

Pessoas insulinodependentes ou com problemas de saúde relacionados a alterações na glicemia devem medi-la em diferentes momentos do dia. Normalmente isso é individualizado para cada paciente conforme as orientações médicas. No entanto, os momentos mais comuns em que as medições devem ser feitas são:

ao acordar;

antes das refeições;

duas horas após as refeições;

antes de dormir;

sempre que tiver um sintoma diferente

Além disso, em mulheres com diabetes gestacional a indicação é que a medição pós-prandial seja uma hora após a refeição, e não duas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/11/2022