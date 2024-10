Mbappé teve relação consensual com mulher na Suécia, diz jornal

PARIS, 17 OUT (ANSA) - Acusado de estupro em Estocolmo, o jogador Kylian Mbappé teve efetivamente uma relação sexual com uma mulher enquanto esteve na Suécia na semana passada, informou a imprensa francesa nesta quinta-feira (17).

De acordo com os jornais "Le Parisien" e "RMC Sport", o ato foi consensual e o jogador teria trocas de mensagens de texto escritas com a jovem, cuja identidade não foi revelada, depois que ela deixou o hotel no qual estava hospedado junto de seus amigos.

Ainda conforme as publicações, as evidências descartariam a mulher como possível autora da denúncia de estupro, tendo em vista o teor "positivo" das conversas.

No entanto, a comitiva do jogador, em particular a sua advogada Marie-Alix Canu-Bernard, está convencida de que Mbappé é o alvo da denúncia apresentada na Suécia, embora as autoridades de Estocolmo ainda não o tenha confirmado.

Ela destaca que o seu cliente é inocente de qualquer acusação de má conduta, mas reconhece que a acusação o afeta psicologicamente.

Segundo o RMC Sport, o próprio círculo de amigos, familiares e pessoas que rodeiam o jogador acreditam que o caso será longo, difícil e prejudicial à imagem do capitão da seleção francesa.

O jornal "Le Parisien" divulgou ainda que Mbappé viajou à Suécia durante a pausa de jogos do Real Madrid para a Data Fifa após ter recebido um convite do seu ex-colega de Paris Saint-Germain Nordi Mukiele.

O nome do atacante foi citado em um inquérito do Ministério Público de Estocolmo, depois de uma denúncia de estupro e violência sexual feita no último final de semana por uma mulher.

