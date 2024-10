Liam Payne morreu por traumas sofridos em queda, dizem legistas

BUENOS AIRES, 17 OUT (ANSA) - Os médicos legistas que realizaram a autópsia do corpo do cantor Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction falecido na última quarta-feira (16), afirmaram que o artista morreu em função dos ferimentos sofridos após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Citados pela imprensa local, os peritos forenses Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen apuraram que o britânico sofreu múltiplos traumas que causaram graves hemorragias internas e externas.

Os mistérios sobre a morte de Payne poderão ser solucionados nos próximos dias, quando o laudo completo da autópsia ser divulgado. Com o documento, será possível determinar se circulavam em seu corpo substâncias que poderiam ter causado ou influenciado a queda.

Enquanto isso, a polícia argentina e o Ministério Público de Buenos Aires seguem investigando o episódio, principalmente para determinar se a morte do músico foi acidental ou suicídio.

Em solo norte-americano, o site de fofocas TMZ causou polêmica ao publicar fotos do corpo de Payne após ter caído da sacada do hotel onde estava hospedado. As imagens, contudo, foram deletadas momentos depois. (ANSA).

