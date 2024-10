Garrafa térmica promete café quentinho por até 4 horas, mas vale a pena?

Sabe quando você sai de casa com o café quente ou água gelada e logo percebe que a bebida já não está mais na temperatura ideal? O Guia de Compras UOL encontrou uma garrafa térmica, da Invicta, que promete conservar a temperatura de bebidas quentes e frias por horas, além de ser prática e fácil de levar para qualquer lugar.

Segundo o fabricante, esta garrafa possui um design compacto, rolha dosadora e ampola térmica de vidro. Veja os detalhes do produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a garrafa?

Possui capacidade de 250 ml;

Design moderno e compacto, sendo prático de transportar;

Possui ampola de vidro internamente e material externo em polipropileno;

Promete preservar líquidos quentes por até 4 horas e frios por até 8 horas.

O que diz quem comprou

Na Amazon, a garrafa térmica tem mais de 4 mil avaliações, com uma nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, as vantagens dessa garrafa são tamanho, boa conservação da temperatura e fácil manuseio.

Amei, igual a foto, tamanho perfeito para levar meu café. Coloquei no compartimento da minha lancheira, encaixou certinho, ela é linda e eu super indico, preço excelente. Jucelia dos Santos

Chegou rápido e é perfeita. Não vaza e no tamanho ideal para ter um cafezinho quente horas depois que saio de casa. Conservou bem quente por 3h. Cecília

Garrafa perfeita para pequenas refeições, quebra um galho de verdade, mantém o café bem aquecido. Amei! Cabe em qualquer bolsa e é de fácil manuseio. Brenda Alcântara

Comprei a garrafa preta para presentear e comprei dessa marca porque tenho a branca e gosto muito. É perfeita para passar um cafezinho para duas pessoas. Tatiana Bride

Pontos de atenção

Outros consumidores mostraram insatisfação com a vedação e isolamento térmico da garrafa. Confira os comentários:

Não mantém a temperatura e somente quando chegou que pude ler o tempo que mantém aquecido. Eu estudo integral, precisava muito de um material de qualidade para manter aquecido durante todo o dia e que fosse assim compacto. O modelo é ótimo, mas se for pra carregar o café tem que consumir nas horas seguintes o quanto antes. Ana Clara

A garrafa cumpre a função de conservar, mas ela não veda direito e acaba vazando o líquido na parte "oca" da garrafa. Igor Jakson

A garrafa térmica possui uma construção muito simples e mantém o conteúdo quente ou frio por muito pouco tempo. Atenção para os defeitos de fabricação, pois tive que solicitar a troca do produto devido a estrutura interna de vidro estar com uma pequena trinca que deixava o ar entrar, eliminando o vácuo que mantém o líquido mais tempo na temperatura esperada. Rogério Matos

