Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com ganhos de ações de chips após resultados da TSMC

(Reuters) - Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiam nesta quinta-feira, com uma previsão otimista da TSMC elevando as ações de semicondutores, enquanto investidores aguardam novos dados econômicos para avaliar o estado do mercado consumidor dos Estados Unidos.

O lucro da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips sob contrato do mundo, superou as estimativas do mercado e a empresa previu um salto na receita do quarto trimestre, impulsionado pela demanda por chips de inteligência artificial.

As ações da TSMC nos EUA subiam 8% nas negociações do pré-abertura, enquanto a Nvidia avançava 2,4%.

Entre outros papéis relacionados a chips, a Broadcom subia 2,3%, a Intel ganhava 1,3% e a Arm Holdings tinha alta de 3,7%.

Os índices de Wall Street avançaram na sessão anterior, com o Dow Jones registrando seu terceiro fechamento recorde em quatro sessões, uma vez que as quedas nas ações de tecnologia foram compensadas pelos ganhos nas ações de small caps e do setor financeiro.

Papéis de megacaps avançavam após as amplas perdas da sessão anterior, com a Apple subindo 0,7% e a Alphabet ganhando 0,6%.

O foco agora se volta para as perspectivas econômicas dos EUA, com dados de vendas no varejo e produção industrial de setembro, bem como os números de pedidos semanais de auxílio-desemprego.

O futuro do S&P 500 subia 0,39%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,81%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,05%.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)