Boulos culpa agência do governo Tarcísio por não fiscalizar Enel

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou em sabatina promovida por UOL/Folha/Rede TV! nesta quinta-feira (17) que a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) não fiscaliza a distribuição de energia da Enel e isentou o governo Lula de atuar no acompanhamento da prestação de serviços da empresa.

O que aconteceu

Boulos disse que agência federal pode encerrar contrato, mas fiscalização é de responsabilidade estadual. "A fiscalização da Enel é da Arsesp, agência reguladora estadual, com todos os conselheiros, inclusive o presidente, indicados pelo Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo]. A Aneel, que é uma agência reguladora federal, com o presidente indicado pelo Bolsonaro, tem que garantir a caducidade, ou seja, a retirada do contrato da Enel. Isso cabe a ela", disse o candidato do PSOL.

Deputado afirmou que colocar a culpa no governo federal por falta de fiscalização "não cola". "O responsável é o Ricardo Nunes que não fez a poda de árvores, que não fez a sua lição de casa. O responsável, se a gente quer falar de fiscalização da Enel, é o Tarcísio que não botou a Arsesp, que é a responsável legal para fiscalizar a Enel no seu descumprimento do contrato."

Aliás, o representante do presidente Lula nessa questão, que é o ministro de Minas e Energia, tem sido enfático. Deu uma entrevista coletiva ontem, atacando a Enel, cobrando as responsabilidades. Fez um ofício depois de eu conversar com ele no sábado de manhã. Guilherme Boulos (PSOL), em sabatina promovida por UOL/Folha/Rede TV!

Boulos deu entrevista após Ricardo Nunes (MDB) cancelar presença em debate. A equipe de comunicação da campanha do prefeito informou por mensagem, no começo da madrugada de hoje, que ele não compareceria mais ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada pelo governador. A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Romulo Santana, Silchya Rodrigues e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo