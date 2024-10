BCE volta a cortar juros em meio a estagnação da economia da zona do euro

Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi

(Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela terceira vez este ano nesta quinta-feira, destacando que a inflação na zona do euro está cada vez mais sob controle e que as perspectivas econômicas pioraram.

O primeiro corte consecutivo nos juros em 13 anos marca uma mudança no foco do banco central da zona do euro, que deixou de ser a redução da inflação para passar proteger o crescimento econômico, que ficou muito aquém do dos Estados Unidos por dois anos consecutivos.

"Acreditamos que o processo desinflacionário está bem encaminhado e todas as informações que recebemos nas últimas cinco semanas estão indo na mesma direção — para baixo", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em uma coletiva de imprensa após comunicado do banco que destacou "surpresas negativas recentes" na atividade econômica.

Esses dados devem ter inclinado a balança dentro do BCE a favor de um corte nas taxas, com as pesquisas de atividade e sentimento das empresas, bem como a leitura da inflação para setembro, todas ligeiramente mais baixas do que o esperado.

Questionada sobre a possibilidade de tarifas mais altas sobre produtos europeus caso Donald Trump vença a eleição presidencial dos EUA em novembro, Lagarde disse que quaisquer obstáculos comerciais seriam uma "desvantagem" para a Europa.

"Qualquer restrição, qualquer incerteza, qualquer obstáculo ao comércio importa para uma economia como a europeia, que é muito aberta", disse ela, acrescentando que o BCE também está "muito atento" a possíveis movimentos nos preços do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio.

No entanto, ela acrescentou: "Nós certamente não vemos uma recessão. Ainda estamos olhando para um pouso suave."

O corte de 25 pontos-base reduz a taxa que o BCE paga sobre os depósitos dos bancos para 3,25%. Os mercados monetários estão quase totalmente precificando três outras reduções até março.

Em seu comunicado, o BCE não forneceu nenhuma indicação sobre medidas futuras, repetindo seu mantra de que as decisões serão tomadas "reunião a reunião" com base nos dados recebidos.

"O Conselho do BCE... irá manter as taxas de juros suficientemente restritivas pelo tempo que for necessário", disse o BCE.

INFLAÇÃO E CRESCIMENTO

O BCE pode finalmente afirmar que praticamente domou o pior surto de inflação em pelo menos uma geração.

Os preços aumentaram apenas 1,7% no mês passado na base anual, ficando abaixo da meta de 2% do banco pela primeira vez em três anos. Embora a inflação possa ficar acima de 2% até o final deste ano, espera-se que ela ronde esse nível no futuro próximo.

O BCE observou que os aumentos salariais ainda estão sustentando a "inflação doméstica" - ou seja, o crescimento do preço dos serviços e bens que não dependem muito das importações - mas que isso também está diminuindo.

"A inflação doméstica continua alta, já que os salários ainda estão subindo em um ritmo elevado", disse. "Ao mesmo tempo, as pressões sobre o custo da mão de obra devem continuar a diminuir gradualmente, com os lucros amortecendo parcialmente seu impacto sobre a inflação."

No entanto, a economia teve que pagar um preço alto por isso.

As altas taxas de juros minaram o investimento e o crescimento econômico, que está fraco por quase dois anos. Os dados mais recentes, inclusive sobre a produção industrial e os empréstimos bancários, apontam para mais do mesmo nos próximos meses.

Um mercado de trabalho excepcionalmente resiliente também está começando a apresentar algumas rachaduras, com a taxa de vacância - ou a proporção de empregos vagos em relação ao total - caindo de níveis recordes.