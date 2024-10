Estado de São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. A região metropolitana da capital paulista, já atingida por uma tempestade na semana passada, deve receber cerca de 95 mm.

O que aconteceu

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).

Algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva.

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro. Secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de SP mostram que outubro registrou até o momento 25,1 mm de chuva. O número corresponde a 22,3% dos 112,7mm esperados para o mês. Cada milímetro de chuva significa um litro de água por metro quadrado.

Mais de 2 milhões ficaram sem luz

Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite da última sexta (11). Conforme a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além de municípios da Grande São Paulo. Mais de 2 milhões de clientes ficaram às escuras na ocasião, mas cerca de 158 mil imóveis permaneciam sem luz até as 20h desta terça-feira (15). O número corresponde a pontos de instalação —como em cada casa podem morar diversas pessoas, o número de pessoas afetadas pode ser bem maior.

A Enel diz que trechos inteiros da rede foram danificados. Segundo a distribuidora, será preciso reconstruir, trocar postes, transformadores e outros equipamentos.

Distribuidora deixou de investir R$ 602 milhões previstos para São Paulo. Segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, nesta segunda (14), uma vistoria realizada pelo Ministério Público mostra que a Enel deixou de investir em sua infraestrutura, conforme previsto em planejamento.

Chuva volumosa no Centro-Oeste do Brasil

O tempo instável também deve atingir ao longo da semana as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, locais castigados pela seca severa nos últimos meses, segundo previsão divulgada pela Climatempo, na segunda-feira (14).

As duas regiões estão sob a influência de vários sistemas meteorológicos. Isso irá contribuir para o aumento de chuvas nessas áreas. Os maiores volumes acumulados podem ultrapassar os 80 mm ao longo dos próximos dias no Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Muitas cidades desses estados chegaram a ficar mais de 100 dias sem uma gota de chuva.

O Rio Grande do Sul será atingido por frente fria. Os primeiros efeitos já foram sentidos nesta terça-feira (15).