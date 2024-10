Quem causou confusão no 1º turno não era da política, diz mediador da Band

A tensão vista nos debates do primeiro turno com os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi provocada pela presença de um personagem sem vivência na política como Pablo Marçal (PRTB), afirmou Eduardo Oinegue, apresentador da Band, em entrevista ao UOL News nesta terça (15).

Oinegue comentou sobre o contraste do clima de cordialidade entre Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) no debate realizado ontem pela Band, do qual foi o mediador, e as confusões e os episódios de violência registrados nos encontros com a participação de Marçal.

Boulos e Nunes são pessoas da política. Toda a confusão que a gente viu no primeiro turno acabou sendo protagonizada por quem não era da política. Não houve confusão protagonizada por quem era da política como esses dois. Eduardo Oinegue, apresentador e mediador do debate da Band

O mediador disse que Nunes em momento algum reclamou da proximidade de Boulos no palco. Oinegue considerou o abraço entre os dois candidatos como o momento mais divertido do programa.

A regra que foi falada, inclusive, é sobre gestos e reações que atrapalham o outro. Então, o outro teria que dizer: 'Olha, ele está me atrapalhando, ele está perto demais'. O Nunes não se aproximava do Boulos, mas o Boulos se aproximava dele. Em nenhum momento o Nunes falou 'Oinegue, ele está me importunando'.

Ao contrário: o melhor momento do debate e o mais divertido foi quando Boulos se aproximou tanto que Nunes se sentiu à vontade para abraçá-lo. Naquele momento, em tese, se o Nunes quisesse poderia dizer que Boulos estava tão perto que o estava atrapalhando. Imagina alguém que vai comandar uma cidade ficar incomodado com isso. Eduardo Oinegue, apresentador e mediador do debate da Band

Assessoria reclamou da proximidade de Boulos, mas Nunes, não

Ao contar sobre os bastidores do debate, Oinegue revelou que um assessor de Nunes o procurou para reclamar que Boulos estava muito perto do candidato. O próprio prefeito, porém, nem se incomodou com isso.

Um assessor do Nunes veio comigo dizendo que o Boulos tinha chegado muito perto. Eu falei: 'Por favor, converse com o seu candidato e veja se ele ficou incomodado, porque ele não falou nada comigo e ele é a única pessoa que pode reclamar. O candidato, ao contrário, aproveitou a oportunidade'. Foi a única coisa que aconteceu, e é algo absolutamente normal. Eduardo Oinegue, apresentador e mediador do debate da Band

