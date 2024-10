Lula assina lei que coloca Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria

O presidente Lula sancionou nesta terça-feira (15) um projeto de lei que inscreve o nome do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (1965-2014) no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

O que aconteceu

PL foi relatado por Pedro Campos (PSB), filho do ex-governador. "A inscrição do nome de Eduardo Campos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, pretendida pelo presente projeto, constitui homenagem absolutamente meritória a um líder que dedicou sua vida ao progresso do Brasil e à defesa de seu povo", escreveu o deputado federal na justificativa do projeto.

Lula sancionou a lei na presença de familiares de Campos. Depois de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, o PL 3.148/2024 foi assinado em cerimônia no Palácio do Planalto, com a viúva, os filhos e os netos do ex-governador. Também havia políticos do PSB, partido de Campos, como a deputada federal Tabata Amaral, que é namorada de João Campos (PSB), filho do político e prefeito reeleito em Recife.

Viúva de Campos se manifestou durante a cerimônia. "Estar vivendo esse dia aqui, onde o senhor [Lula] faz esse registro, é uma coisa importantíssima para o Brasil, para as novas gerações, para as pessoas que acreditam na política, na democracia, que sabem da luta que vocês travaram e travam", disse Renata.

Presidente homenageou Campos pelas redes sociais. "Em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, quando as pessoas perderam o respeito pelos outros e pela democracia, inscrever Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil", escreveu Lula nesta terça.

Homenagem ocorre dez anos após a morte do político pernambucano. Campos foi vítima de um acidente aéreo em Santos, em 2014, aos 49 anos. O avião havia decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e caiu em um terreno baldio, no litoral paulista. À época, ele era candidato à Presidência da República. Antes, foi deputado estadual, deputado federal, governador de Pernambuco e ministro da Ciência e Tecnologia, além de ter presidido o PSB.

Conheci Eduardo quando ele era secretário de Miguel Arraes e acompanhei seu trabalho em Pernambuco e no Brasil, como ministro de Ciência e Tecnologia. Em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, quando as pessoas perderam o respeito pelos outros e pela democracia, inscrever Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil. Presidente Lula, em publicação divulgada no X e no Instagram

A política tem a capacidade de transformar e mudar a realidade e, para isso, a gente tem que ter pessoas da altura dele sendo sempre lembradas e referenciadas. Então, muito obrigado, é um dia de muita alegria e emoção para a gente, e traz a certeza de que estamos no caminho certo. João Campos (PSB), prefeito de Recife e filho de Eduardo Campos, durante a cerimônia

Sobre o Livro dos Heróis

Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria homenageia personalidades com papel fundamental na defesa ou construção do país. Obra é constituída por páginas de aço e está abrigada no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Criado em 1992, o livro reúne protagonistas da liberdade e da democracia, que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo nome depende de lei aprovada no Congresso.

Até outubro de 2023, 66 nomes foram inscritos no livro. Entre eles, estão militares, intelectuais, revolucionários, políticos, enfermeiros, inventores, músicos e um imperador. Há nomes como Tiradentes, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Chico Xavier, Santos Dumont e Zuzu Angel.