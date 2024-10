Bolsa fecha em baixa e dólar sobe 1,33% com queda do petróleo

A Bolsa de Valores de São Paulo oscilou bastante nesta terça-feira (15) e fechou quase no zero a zero. O Ibovespa terminou o dia em retração e 0,13%, a 130.832 pontos. A queda do petróleo puxou o índice para baixo. Notícias sobre o pacote de contenção de gastos do governo impediram que o índice caísse muito.

Com a alta do combustível, o dólar teve forte alta de 1,33%, indo a R$ 5,657. Essa foi a oitava maior alta diária do ano, segundo a Economatica. A maior, até agora, foi em 29 de agosto, quando o dólar subiu 1,89%. O dólar turismo foi a R$ 5,87.

O que aconteceu

Israel informou aos Estados Unidos que não atacará as instalações de petróleo ou nucleares do Irã. As garantias vêm enquanto os EUA tentam evitar uma guerra mais ampla no Oriente Médio e a escalada no preço do combustível.

A notícia é boa e fez o preço do petróleo cair nesta terça. O petróleo do tipo Brent teve retração de 4,14% para US$ 74,25 por barril, enquanto o WTI teve queda de 4,40%, indo a US$ 70,58 por barril.

Outro fator que puxou as cotações do óleo para baixo foi o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE). A AIE prevê que a demanda global pelo combustível vai cair este ano pelo terceiro mês seguido, tudo por conta da desaceleração do consumo na China. "A demanda chinesa vem caindo, em um momento em que não há certeza de que o crescimento econômico da China possa atingir 5% ao ano, mesmo após os recentes pacotes de estímulo econômico, ajuda o preço a cair", afirma Júlio Mora, presidente e fundador da Choice Investimentos.

O problema é que as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) acompanham a cotação da "commodity" e as duas têm peso de 11,86% no índice da Bolsa. E, por isso, as duas tiveram perdas hoje. PETR3 caiu para R$ 40,79, com baixa de 1,40%. PETR4 teve desvalorização de 1,38%, indo para R$ 37,19. Ambas com dados preliminares.

Esse encolhimento do preço do petróleo fez o dólar se valorizar. Como muitos países emergentes são exportadores de produtos básicos, a moeda local se desvaloriza quando o valor do produto recua. "A queda do petróleo fez cair também o preço de outras commodities, como o minério de ferro", diz Gabriel Meira especialista e sócio da Valor Investimentos.

O Ibovespa só não caiu mais por conta das informações sobre o pacote de contenção de gastos do governo. Na segunda-feira (14), autoridades do Ministério da Fazenda disseram à Reuters, sem se identificar, que as ações de contenção serão apresentadas após o segundo turno das eleições municipais, no final do mês.

Outros veículos confirmaram a informação, acrescentando que estariam em estudo dois desenhos, um mais amplo e outro mais restrito. A versão mais restrita seria envolveria benefícios sociais e previdenciários, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A outra focaria em programas de vários ministérios. Também estaria sendo levada em consideração a possibilidade de proibir municípios, estados e o governo federal de conceder ou ampliar benefícios tributários se, ao fim de cada ano, não tiverem recursos suficientes no caixa para honrar com os chamados restos a pagar (RAP).