Vaticano confirma missão de enviado do Papa na Rússia

MOSCOU, 14 OUT (ANSA) - O cardeal italiano Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), iniciou nesta segunda-feira (14) uma nova missão em Moscou, capital da Rússia, no âmbito das ações do Vaticano para tentar encontrar caminhos de diálogo na guerra na Ucrânia.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, Zuppi vai se encontrar com "autoridades" para discutir "novos esforços para favorecer a reunião familiar de crianças ucranianas e trocas de prisioneiros, em vista do atingimento da tão esperada paz".

Zuppi chegou a ser enviado pelo papa Francisco a Moscou e Kiev em junho do ano passado para tentar encontrar brechas para negociações, mas as conversas não avançaram desde então.

O presidente russo, Vladimir Putin, é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) justamente pela suposta deportação ilegal de crianças ucranianas, tema que está no centro da missão vaticana.

Em seu Angelus no último domingo (13), o Papa voltou a mencionar a guerra na Ucrânia e fez um apelo em defesa do fim dos "ataques aéreos contra a população civil", mas sem citar o nome da Rússia. "Chega de assassinar inocentes", exclamou Francisco na ocasião. (ANSA).

