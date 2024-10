Mercado financeiro prevê crescimento do PIB acima de 3% em 2024 pela 1ª vez

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) avaliam que a economia brasileira crescerá 3,01% neste ano, mostram dados divulgados nesta segunda-feira (14).

O que aconteceu

Mercado vê avanço da economia nacional acima de 3% pela primeira vez. O relatório Focus mostra o PIB (Produto Interno Bruto) - soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país - deve avançar 3,01% neste ano. A estimativa é a melhor já apurada pelo BC.

Projeção é quase o dobro da expectativa apesentada no início deste ano. Na primeira semana de janeiro, os analistas projetavam um avanço de apenas 1,55% da economia nacional em 2024.

BC e do Ministério da Fazenda preveem avanços maiores. Os dois órgãos trabalham com a percepção de que o PIB brasileiro crescerá 3,2% neste ano. As avaliações consideram os avanços significativos da atividade no primeiro semestre e o dano menor do que o projetado pelos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul.

Expectativa para os próximos três anos foram mantidas. Os analistas do mercado financeiro projetam um avanço de 1,93% do PIB em 2025. Já para os anos de 2026 e 2027, as projeções de crescimento da economia nacional permanecem estáveis em 2% para ambos os anos.