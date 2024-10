Kit ladrão: como tática ajuda a evitar o pior durante assalto no trânsito

Em meio ao crescente número de assaltos a motoristas, a segurança pessoal tornou-se uma preocupação primordial para quem dirige nas cidades.

Especialistas em segurança e autodefesa recomendam uma série de medidas para prevenir assaltos em meio ao trânsito e também para minimizar os riscos caso aconteça o ataque de um criminoso.

No segundo caso, uma dessas medidas é carregar no veículo o "kit ladrão", um conjunto de itens que podem ser entregues ao assaltante para ele não sair de mãos vazias, sem grande prejuízo material à vítima, e o mais importante: para minimizar a possibilidade de sofrer com uma escalada na violência durante a abordagem.

O que é o kit ladrão?

O kit ladrão é um conjunto de objetos de pouco valor, como um celular antigo, uma carteira com pouco dinheiro e cartões desativados, que são mantidos em um local de fácil acesso dentro do veículo. A ideia é oferecer esses itens ao assaltante de forma rápida e tranquila, minimizando o tempo de interação e reduzindo o risco de confronto.

Fabio Henriques, policial federal, instrutor e especialista em defesa pessoal, compartilha várias dicas úteis em um vídeo nas redes sociais, onde simula estar sendo assaltado e cita o "kit ladrão".

"Ande com uma carteira velha, com um celular velho, documentos sem serventia e uns R$ 100 a R$ 150, porque, na maioria das vezes, o bandido quer um bem material. O importante é não negociar com o ladrão e se livrar daquela situação o mais rapidamente possível. Quanto mais demorar, maior é o risco", alerta Henriques.

O especialista também aconselha a manter as mãos visíveis e não fazer movimentos bruscos que possam ser interpretados como uma ameaça ou tentativa de resistência.

Confira a seguir orientações de Henriques de como se prevenir ou como agir durante um assalto ao volante:

Mantenha a calma: A reação inicial é fundamental. Mantenha a calma e evite movimentos bruscos.

Nunca reaja à ação do assaltante. A prioridade é preservar sua vida.

Entregue o que foi pedido; oferecer o kit ladrão de forma rápida e tranquila pode ajudar a conter a situação.

Evite contato visual: mantenha os olhos fixos em um ponto, evitando contato visual com o assaltante.

Não grite e nunca reaja; gritar pode assustar o assaltante e provocar uma reação violenta.

Tente, sempre evitando o contato visual direto, memorizar características físicas do assaltante, como altura, peso, cor da roupa e tatuagens, para ajudar na identificação posterior.

Mantenha os vidros fechados e as portas travadas, especialmente quando estiver parado em semáforos ou congestionamentos.

Esteja atento ao ambiente ao redor e evite parar em locais isolados ou mal iluminados.

Não deixe objetos de valor como celulares, bolsas ou carteiras à vista dentro do carro.

Evite rotas conhecidas por terem alta incidência de assaltos.

Mantenha sempre uma distância segura do veículo à frente para permitir uma rota de fuga se for necessário.

Instale um sistema de segurança veicular, como alarme ou rastreador.

Considere a utilização de películas nos vidros, sempre obedecendo as regras de trânsito; além de reduzir a visibilidade para o interior do veículo, a película pode oferecer uma barreira física adicional em caso de tentativa de quebra do vidro.

Seja discreto ao manusear itens de valor dentro do carro, mesmo com ele em movimento.

Ao estacionar, procure locais seguros e com bastante fluxo de pessoas.



Dados recentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicam que, na capital, cerca de 20 pessoas são assaltadas no trânsito por dia.

A Região Metropolitana de São Paulo concentra 70% dos roubos e furtos de veículos do estado, com mais de 46 mil casos apenas no último semestre do ano passado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.