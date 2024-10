Capacidade de manter foco reduziu de 2 minutos e meio para 47 segundos

Com a sobrecarga de informações e as distrações das redes sociais, manter o foco se tornou algo bastante complicado. Em uma entrevista ao podcast da Associação Americana de Psicologia, em 2023, a psicóloga norte-americana Gloria Janet Mark revelou que o tempo que as pessoas ficam em uma única tela caiu de 2 minutos e meio para 47 segundos.

"Em 2004, nós descobrimos que a média de falta de atenção em qualquer tela era de 2 minutos e meio. Ao longo dos anos, isso se encurtou. Lá para 2012, nós descobrimos que era 75 segundos. (...) E então nos últimos cinco, seis anos, descobrimos que a média era de cerca de 47 segundos", disse na entrevista.

Além disso, um estudo de 2021 que analisou o uso de dispositivos móveis mostrou que, em um dia, os participantes interagiram com seus smartphones, em média, 228 vezes, com cada sessão no celular durando apenas 10 segundos.

Problema pode até influenciar saúde física

Imagem: Getty Images

A pesquisa de Mark mostrou uma correlação entre a frequência de troca de atenção e o estresse. "Mostramos que o estresse aumenta. Sabemos por décadas de pesquisa em laboratório que quando as pessoas realizam multitarefas, elas sentem estresse, a pressão arterial aumenta", disse.

Além disso, segundo ela, ao continuar mudando a atenção entre diferentes atividades, a pessoa comete mais erros. "Isso foi demonstrado em estudos no mundo real com médicos, enfermeiros, pilotos. Também sabemos que o desempenho diminui, porque há algo chamado custo de troca. Então, toda vez que você muda sua atenção, você tem que se reorientar para aquela nova atividade, aquela nova coisa à qual você está prestando atenção, e isso leva um pouco de tempo", disse ao podcast.

Como resolver a falta de atenção

A seguir, veja algumas dicas para lidar com os principais fatores externos e fisiológicos que atrapalham a concentração:

Silencie notificações: desative chamadas e alertas do celular para evitar distrações constantes.

Escolha o momento certo: realize tarefas que exigem mais foco quando estiver mais descansado. Use habilidades multitarefa para atividades menos urgentes.

Pratique exercícios: atividades físicas ajudam a reduzir o estresse e liberam hormônios que promovem o bem-estar. Meditação e técnicas de respiração, como ioga, também são eficazes para melhorar a concentração.

Durma bem: a falta de sono prejudica o desempenho cognitivo. É recomendado dormir cerca de oito horas por noite, ajustando conforme necessário.

Mantenha uma alimentação saudável: evite pular refeições e opte por uma dieta balanceada, evitando alimentos gordurosos e carboidratos simples.

Busque ajuda, se necessário: se sentir dificuldade extrema em se concentrar e suspeitar de depressão, procure um médico. Existem tratamentos eficazes disponíveis.

*Com informações de reportagem publicada em 29/07/2019