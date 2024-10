Brasil busca manter reação nas Eliminatórias contra o Peru

Aproveitando o embalo de quem se reencontrou com a vitória, apesar de exibir um futebol sem brilho, o Brasil espera consolidar sua reação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (15), quando joga em Brasília contra o Peru, que também recebeu uma injeção de moral após vencer o Uruguai.

A vitória no fim sobre o lanterna Chile (2 a 1), na quinta-feira, em Santiago, aliviou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior e seus jogadores, apesar de o futebol da seleção brasileira continuar deixando muitas dúvidas no ar.

Embora haja consciência da necessidade de pelo menos mostrar um futebol vistoso, dentro do elenco não se nega que o principal objetivo neste momento de dificuldade é vencer a todo custo.

A vitória sobre a 'Roja' fez com que o Brasil subisse ao quarto lugar com 13 pontos em nove jogos, seis a menos que a líder Argentina. Mas essa posição, com metade das Eliminatórias já disputada, parece muito pouco para a seleção que mais vezes conquistou a Copa do Mundo.

"Temos que ter consciência de que precisamos de algo mais, é o que temos tentado [...] Temos um jogo importante amanhã, um jogo que pode nos levar a uma posição um pouco melhor na tabela", afirmou o técnico brasileiro em entrevista coletiva nesta segunda-feira em Brasília.

- Mudança no time titular -

A virada diante do Chile encerrou uma sequência negativa da seleção brasileira, muito desfalcada pelas lesões de titulares como Alisson, Éder Militão e Vinicius Jr.: chegou a Santiago com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos das Eliminatórias.

Sem esse peso, Dorival pretende continuar construindo uma equipe confiável e equilibrada para compensar a longa ausência do lesionado Neymar, tarefa para a qual está recorrendo a jogadores que têm se destacado no Campeonato Brasileiro.

Contra o Peru, que subiu à penúltima posição após surpreender o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa com a vitória por 1 a 0 na sexta-feira, em Lima, fará três alterações na escalação, conforme confirmado pelo treinador.

O meio-campista Lucas Paquetá ficará de fora por acúmulo de cartões amarelos, o que fará com que Gerson ocupe o seu lugar ao lado de Bruno Guimarães, que substituirá André.

Criticado pela torcida, o capitão Danilo deixará a posição de titular para a entrada do lateral-direito Vanderson. O atacante Gabriel Martinelli, que foi reserva em Santiago, está se recuperando de dores na panturrilha direita.

Por sua vez, o ataque permanecerá o mesmo com Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus, embora o jogador do Barcelona possa voltar à ponta e deixar o meio-campo para o atacante do Real Madrid.

"Fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença", disse o atacante Igor Jesus, do Botafogo, autor do gol de empate contra a 'Roja'.

- Seguir respirando -

A rodada dupla de outubro se mostrava tranquila para a seleção brasileira, em meio a tudo, já que teria pela frente os dois últimos da tabela: Chile e Peru.

Os 'Incas' saíram do fundo do poço ao vencerem a 'Celeste', na primeira vitória da equipe comandada pelo uruguaio Jorge Fossati nas Eliminatórias.

O Peru "está em processo de recuperação, tentando fazer um ajuste, talvez o mesmo que buscamos", disse Dorival Júnior.

Para o jogo no estádio Mané Garrincha às 21h45 (horário de Brasília), com capacidade para 72 mil espectadores, os peruanos comemoram o retorno dos laterais Luis Advíncula e Marcos López, e do meio-campista Wilder Cartagena.

Ausente contra os uruguaios por lesão ou suspensão, eles estão prontos para enfrentar os brasileiros e tentar somar pontos em Brasília.

"Vamos jogar a partida mais importante do ano. Com humildade, com nossas armas, sabendo que é muito complicado", disse Fossati nesta segunda-feira em Lima, antes de embarcar para o Brasil.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson - Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner - Bruno Guimarães, Gerson - Raphinha, Rodrygo, Savinho - Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Peru: Pedro Gallese - Miguel Araújo, Carlos Zambrano, Luis Abram - Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens - Alex Valera, Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

