Chefe da Otan diz que aliança com EUA continuará forte

A aliança da Otan com os Estados Unidos permanecerá forte, disse o secretário-geral, Mark Rutte, nesta terça-feira (2), apesar da incerteza gerada pelas declarações e posições do presidente americano, Donald Trump.

"Estou absolutamente convencido de que esta aliança veio para ficar, com os Estados Unidos. Seu compromisso [com a Otan] é absolutamente claro", disse Rutte em uma coletiva de imprensa na sede da aliança, em Bruxelas.

"Sei que há aliados deste lado do oceano [referindo-se ao oceano Atlântico] que estão preocupados com o compromisso de longo prazo dos Estados Unidos com a Otan", admitiu o holandês.

Rutte presidirá uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan na quinta e sexta-feira, que contará com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

A reaproximação do governo dos EUA com a Rússia para discutir diretamente o fim da guerra na Ucrânia e as declarações de Trump sobre a Groenlândia levantaram questões sobre o compromisso contínuo dos Estados Unidos com a Otan.

