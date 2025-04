Mãe suspeita de vender bebê alega transtorno mental e diz estar arrependida

A mãe presa em Goiânia neste domingo (30), suspeita de ter vendido um bebê recém-nascido de apenas 27 dias, disse aos policiais que sofre de transtornos físicos e psicológicos.

O que aconteceu

Em um trecho do vídeo, a mulher afirma que estava no limite de seu esgotamento físico e psicológico. "Eu tenho um autoconhecimento sobre meus transtornos, entendeu? Sei o que acontece quando estou no meu esgotamento físico. Físico e mental também".

Suspeita diz que só consegue ficar sem dormir caso não tome risperidona à noite. O medicamento é um antipsicótico usado para tratar psicoses (como a esquizofrenia). Ela disse que a criança está na fase de ficar acordando de madrugada.

"Eu lutei muito para ser mãe", afirma. Na sequência, ela observou que teve 15 internações em 34 semanas.

Mãe diz que não queria fazer o que fez e afirma estar arrependida. "Minha filha é tudo para mim. Foi ela que fez eu ser a mulher que sou hoje".

Relembre o caso

Conversas mostraram negociação para compra de recém-nascido em Goiás Imagem: Divulgação/PCGO

Quatro pessoas foram presas neste domingo em Goiânia, sob suspeita de vender um recém-nascido. A polícia recebeu uma denúncia anônima.

Mãe e padrasto entregaram bebê após pagamento, segundo a polícia. Eles foram presos em flagrante.

Policiais afirmaram que a mulher confessou a negociação para trocar a criança por dinheiro. Ela entregou o recém-nascido a uma empresária na tarde do último sábado (29). O bebê, de 27 dias, foi encontrado com a empresária no bairro João Braz, em Goiânia.

Uma funcionária da empresa também foi presa. Segundo a investigação, ela intermediou as negociações.

Uma das mensagens enviadas pela empresária, segundo a polícia, dizia: "me arruma uma buchuda pra me dar o filho". Mensagens enviadas pela mulher mostram preferência por "menino" e "preto", de acordo com a investigação.

Em outro print, revelado pela polícia, ela disse que pagaria R$ 5 mil pela entrega da criança. Não está claro, no entanto, se esse era o valor total negociado.

Suspeitos foram indiciados por tráfico de pessoas. A pena é de, no mínimo, quatro anos de prisão e multa.

Bebê foi levado pelo Conselho Tutelar. Ele está em abrigo provisório.