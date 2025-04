Novas descobertas da Petrobras são "significativas", diz diretora

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Descobertas feitas pela Petrobras neste ano nas bacias de Campos e Santos e no campo de Búzios são "significativas", disse nesta quarta-feira a diretora de exploração e produção da companhia, Sylvia dos Anjos.

A Petrobras anunciou descobertas de hidrocarbonetos em fevereiro e março no bloco Aram, localizado na bacia de Santos, e no bloco Norte de Brava, na bacia de Campos, bem como em um poço localizado na região oeste do campo de Búzios.

"São ótimas", disse Anjos, acrescentando que não poderia discutir volumes porque a Petrobras ainda estava fazendo os testes finais, mas enfatizando que as novas descobertas poderiam adiantar em um ano o pico de produção planejado pela empresa.

A diretoria da Petrobras também deve discutir esta semana uma proposta de licitação para fretar um novo navio-plataforma para o campo de Búzios, disse Anjos, falando à margem de um evento no Rio de Janeiro.

A licitação, que seguiria o modelo de construção-operação-transferência, pode se tornar pública no primeiro semestre de 2025, se aprovada pela diretoria.

(Reportagem de Fabio Teixeira)