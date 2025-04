Vídeo mostra show na Marcha Transmasculina, e não ato contra anistia

Vídeo que mostra uma pessoa de peito nu se apresentando em cima de um trio é, na verdade, de artista que participou da 2ª Marcha Transmasculina de São Paulo. Evento ocorreu no dia 30 de março, mesma data do ato contra a anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. No entanto, não há relação entre as duas manifestações. O show aconteceu em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), local situado a 2,3 km de onde os manifestantes contra a anistia se reuniram, na Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista.

Conteúdo investigado: Vídeos que mostram uma pessoa com o peito nu e um microfone na mão se apresentando em cima de um trio elétrico. Publicações dão a entender que se trata de uma manifestação contra a anistia dos golpistas do 8 de janeiro realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 30 de março.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: O vídeo investigado mostra trecho da apresentação do rapper Sonho durante a 2ª Marcha Transmasculina de São Paulo, realizada no dia 30 de março, em frente ao Masp, na Avenida Paulista. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat-SP), o evento aconteceu na mesma data e região do ato contra a anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes. No entanto, não há relação entre as duas manifestações.

A gravação foi publicada originalmente no perfil do Ibrat no Instagram. O post, compartilhado no dia 31, identifica o nome do evento e a participação do artista. O show de Sonho fez parte da 2ª edição da marcha que, desde 2024, ocupa as ruas de São Paulo para denunciar a negação de direitos à população trans, como o acesso à saúde, emprego e educação, além da violência contra a comunidade.

A concentração da marcha ocorreu em frente ao Masp, onde Sonho se apresentou. O local fica a 2,3 km de onde os manifestantes contra a anistia dos presos pelo 8 de janeiro se reuniram, na Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista. No próprio vídeo e em outros registros fotográficos do evento, é possível identificar que o trio do artista está no vão do museu.

Enquanto a marcha foi organizada pelo Ibrat, a manifestação contra a anistia foi promovida pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, organizações políticas associadas à esquerda brasileira, e convocada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), o ato reuniu 6,5 mil pessoas.

Inicialmente, a manifestação contra a anistia, em São Paulo, aconteceria no vão do MASP, mas o ponto de concentração foi alterado devido à realização da Marcha Transmasculina, que já estava agendada.

O Comprova buscou contato com o autor da publicação, mas o X não permite o envio de mensagens.

Busca reversa de imagens por meio do Google Lens, ferramenta que ajuda a descobrir se determinada foto já foi publicada antes na internet e em qual contexto. Além disso, foram consultadas publicações do Ibrat sobre a Marcha Transmasculina. O Google Maps foi usado para calcular a distância entre o local onde ocorreu o show e a manifestação contra a anistia.

Outras checagens sobre o tema: Outras iniciativas de checagem como Estadão Verifica e Aos Fatos publicaram que vídeo mostra apresentação em Marcha Transmasculina, e não um ato contra anistia.

