Trump informou a aliados que Musk sairá do governo em breve, diz site

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a membros de seu gabinete e a outros contatos próximos que o bilionário Elon Musk se afastará de sua função no governo em breve, informou o veículo Politico nesta quarta-feira, citando três pessoas próximas a Trump.

Trump encarregou o presidente-executivo da Tesla e da SpaceX de liderar os esforços para cortar gastos do governo e desmantelar várias agências federais como funcionário especial do governo.

O Politico informou que tanto Trump quanto Musk decidiram nos últimos dias que Musk retornará em breve aos seus negócios, mas não informaram uma data específica.

Representantes da Casa Branca e da força-tarefa liderada por Musk não responderam imediatamente a pedidos para comentarem a reportagem.

As ações de algumas empresas, incluindo empresas que têm negócios com o governo, subiram após a notícia. As ações da Tesla de Musk, que caíram 2% no início do pregão após uma queda mais acentuada do que o esperado nas entregas do primeiro trimestre, reverteram o curso e subiam 3%.

Trump e Musk indicaram recentemente que Musk deixaria o governo, mas não disseram quando.

Perguntado se ele queria que Musk ficasse mais tempo do que seu mandato de 130 dias, Trump disse aos repórteres na segunda-feira: "Acho que ele é incrível, mas também acho que ele tem uma grande empresa para administrar. Em algum momento, ele voltará. Ele quer voltar".

Com base em um prazo de 130 dias, o tempo de Musk como funcionário especial do governo terminaria já no final de maio. Ele disse à Fox News na semana passada que estava confiante de que terminaria a maior parte do trabalho para cortar US$1 trilhão em gastos federais.

(Reportagem de Susan Heavey, Nandita Bose, Andrea Shalal e Tim Reid em Washington; reportagem adicional de Shivani Jayesh Tanna, Akash Sriram, Abhirup Roy e Sayantani Chosh|)