Brasil escolhe Dan Ioschpe como "climate champion" da COP30, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuter) - O Brasil escolheu o executivo Dan Ioschpe para ser o "climate champion" da cúpula climática global deste ano COP30, que será realizada em Belém em novembro, disseram à Reuters nesta quarta-feira duas fontes com conhecimento da decisão.

A função do "climate champion" é trabalhar em nome do presidente da conferência da ONU, que este ano é o diplomata André Correa do Lago, para encorajar e negociar esforços voluntários da comunidade empresarial e outros para conter o aquecimento global. Em outros anos, ativistas, funcionários de governos e membros da comunidade de financiamento do desenvolvimento foram escolhidos como "climate champions".

Ioschpe já liderou o B20, um fórum global de negócios que promove o diálogo entre lideranças corporativas e governamentais no G20 durante a Presidência brasileira do bloco, no ano passado.

Ele atualmente preside o conselho de administração da Ioschpe-Maxion, uma fabricante de componentes automotivos baseada em São Paulo, e está no conselho de grandes empresas brasileiras, como a Embraer.

O nome de Ioschpe deve ser anunciado formalmente nos próximos dias. Nem o governo brasileiro nem Ioschpe comentaram sobre a nomeação quando contactados pela Reuters.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu e Manuela Andreoni)