Anec confirma recorde de exportação de soja em março

São Paulo, 2 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) confirmou números recordes para as exportações brasileiras de soja em março, totalizando 16,096 milhões de toneladas, conforme dados consolidados divulgados em seu relatório semanal. O volume representa um aumento de 18,8% (2,55 milhões de toneladas a mais) em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram embarcadas 13,548 milhões de toneladas, e estabelece um novo recorde mensal para o produto.O resultado ficou muito próximo do teto da estimativa divulgada na semana passada, que projetava embarques entre 15 milhões e 16,12 milhões de toneladas. O volume de março supera o recorde anterior de exportação de soja, registrado em abril de 2021, quando foram embarcadas 15,7 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a Anec registrou exportações de 2,168 milhões de toneladas em março, volume 5,7% abaixo da estimativa de 2,3 milhões de toneladas divulgada na semana passada. Mesmo assim, o resultado representa crescimento de 20,5% em relação a março de 2024, quando foram embarcadas 1,8 milhão de toneladas.Os embarques de milho totalizaram 474,2 mil toneladas no mês passado, volume 15,1% superior à projeção de 412 mil toneladas da semana anterior. Na comparação com março de 2024, o crescimento é de 237,3% sobre as 140,6 mil toneladas exportadas no período.O trigo foi o único produto que registrou queda na comparação anual, com exportações de 205,8 mil toneladas em março, volume 74,2% inferior às 799,1 mil toneladas embarcadas no mesmo mês de 2024. Em comparação com a estimativa da semana passada, de 211,3 mil toneladas, houve recuo de 2,6%.No acumulado do primeiro trimestre, as exportações brasileiras de soja somam 26,947 milhões de toneladas, incremento de 14,4% frente ao mesmo período de 2024. O farelo totaliza 5,314 milhões de toneladas no acumulado do ano, alta de 6%. As exportações de milho atingem 4,976 milhões de toneladas, um impressionante avanço de 243,3%, enquanto os embarques de trigo recuaram 29,8%, para 1,42 milhão de toneladas.Segundo o relatório da Anec, na semana encerrada em 29 de março, foram exportadas 3,484 milhões de toneladas de soja, 591,3 mil toneladas de farelo e 49,5 mil toneladas de trigo. Esses números ficaram abaixo da estimativa divulgada na semana anterior, que previa embarques de 4,33 milhões de toneladas de soja e 602,9 mil toneladas de farelo.Para a semana entre 30 de março e 5 de abril, o line-up dos portos indica embarques de 4,697 milhões de toneladas de soja, um aumento de 34,8% em relação à semana anterior. Também estão programadas 734,6 mil toneladas de farelo (alta de 24,2%), 62,2 mil toneladas de milho e 15 mil toneladas de trigo.O porto de Santos (SP) continua liderando os embarques, com 1,841 milhão de toneladas de soja programadas para esta semana, alta de 24,4% em relação à previsão da semana anterior (1,48 milhão). Paranaguá (PR) aparece em segundo lugar, com 603,7 mil toneladas, recuo de 7,8% ante as 654,9 mil toneladas previstas anteriormente.