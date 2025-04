Arthur Lira deve ser relator do projeto de isenção do IR, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) deve ser indicado relator do projeto de lei enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas que recebem até R$5 mil por mês, disse nesta quarta-feira uma fonte com conhecimento direto das negociações.

A informação de que o atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve indicar Lira como relator da proposta foi antecipada pela CNN Brasil e confirmada pela Reuters.

Procurada, a assessoria de Motta disse que não poderia falar sobre o assunto e que a escolha do relator deverá ser anunciada na quinta-feira. A assessoria de Lira não quis comentar.

A intenção, de acordo com essa fonte, é que uma comissão especial para discutir o assunto seja formada e que Lira fique responsável por relatar a proposta, considerada uma das principais do terceiro mandato de Lula no momento em que atravessa uma queda na popularidade, segundo pesquisas de opinião.

A isenção a quem ganha até R$5 mil também foi uma promessa de campanha do petista na eleição de 2022.

Uma das principais dificuldades a desatar no projeto é buscar fontes de compensação para a isenção do IR. A proposta enviada pelo governo, capitaneada pela equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o estabelecimento de um imposto mínimo de para quem ganha acima de 600 mil reais por ano, exceto o imposto de renda retido na fonte.

Outra possibilidade de compensação em discussão é tributar 10% dos lucros e dividendos remetidos ao exterior.

(Reportagem de Ricardo Brito)