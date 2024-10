Sinner bate Djokovic e conquista Masters 1000 de Xangai

ROMA, 13 OUT (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner derrotou neste domingo (13) o sérvio Novak Djokovic e conquistou o Masters 1000 de Xangai, na China, pela primeira vez na carreira.

O número 1 do mundo superou o quarto colocado no ranking mundial e maior campeão de Grand Slams na história por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-3.

"Foi um dos desafios mais difíceis e, tendo em vista o adversário, trata-se de uma vitória especial. Nole é uma lenda do esporte, e é sempre duro jogar contra ele", declarou Sinner após a partida.

"Agradeço à minha equipe, estamos crescendo juntos e estou contente por estar aqui com eles. Espero voltar no ano que vem para defender o título", acrescentou.

Esse é o 17º título do italiano na carreira e o sétimo em 2024, ano em que ele já faturou os Grand Slams da Austrália e dos EUA, além dos Masters 1000 de Miami e Cincinnati e dos ATPs 500 de Roterdã e Halle.

Com o resultado, já é matematicamente garantido que Sinner encerrará a temporada como número 1 do mundo, posição que ele ocupa desde 10 de junho. (ANSA).

