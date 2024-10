Israel reforça proibição de entrada do chefe da ONU no país por comentários sobre ataque ao Irã

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, reforçou no domingo (13) sua decisão de declarar o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, persona non grata devido ao que ele descreveu como uma falha em condenar o ataque com mísseis do Irã e a conduta antissemita e anti-Israel.

Em 2 de outubro, Katz disse que estava impedindo Guterres de entrar em Israel. Ele postou no X no domingo que "Guterres pode continuar buscando o apoio dos Estados membros da ONU, mas a decisão não mudará".

O porta-voz da ONU Stephane Dujarric descreveu o anúncio inicial em 2 de outubro como político e "apenas mais um ataque, por assim dizer, à equipe da ONU que temos visto por parte do governo de Israel". Ele disse que a ONU tradicionalmente não reconhece o conceito de persona non grata como aplicável à equipe da ONU.

Quando solicitado a responder às observações de Katz no domingo, um porta-voz da ONU se referiu aos comentários anteriores de Dujarric.

Dujarric também disse na semana passada que a ONU não havia recebido nenhuma comunicação formal de Israel sobre o assunto.

Em 3 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU expressou seu total apoio a Guterres, dizendo em uma declaração que "qualquer decisão de não se envolver com o secretário-geral da ONU ou com as Nações Unidas é contraproducente, especialmente no contexto da escalada das tensões no Oriente Médio".

O Irã disparou mais de 180 mísseis balísticos contra Israel em 1º de outubro, em meio a uma escalada nos combates entre Israel e seu representante no Líbano, o Hezbollah. Muitos foram interceptados em voo, mas alguns penetraram nas defesas antimísseis.

Guterres condenou o ataque com mísseis e "a ampliação do conflito no Oriente Médio, com escalada após escalada" Mais cedo, no mesmo dia, Israel havia enviado tropas para o sul do Líbano.