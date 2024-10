Praticidade e economia: vale ter essa chaleira elétrica em casa?

Ter uma chaleira elétrica em casa é útil para ferver a água rapidamente e atender a diferentes necessidades: seja para fazer um café, acelerar o cozimento de alimentos ou esterilizar utensílios.

E um dos produtos bem avaliados dessa categoria é a Chaleira Elétrica Contrast, da marca Cadence. Para saber se o produto vale a pena para você, confira a seguir o que diz a fabricante sobre esse modelo e o que diz quem o comprou.

O que a Cadence diz sobre essa chaleira elétrica?

Segundo o fabricante, pode ser retirada da base depois da fervura e levada diretamente para a mesa;

Dá para utilizar para acelerar o cozimento de alimentos e de bebidas quentes, como chá e café;

Ainda pode ser usada para aquecer a água que irá esterilizar utensílios como bicos e mamadeiras dos bebês;

Evita o desperdício de energia e gás;

Tem capacidade máxima de 1,7 litro, com indicador de LED.

O que diz quem comprou o produto?

Essa chaleira elétrica tem mais de 3.000 avaliações na Amazon. Ela recebeu uma nota média de 4,7 (do total de cinco). Veja alguns comentários de quem a usou.



Ela é muito boa. Sem contar que esquenta rápido e o design é muito lindo. E a entrega foi antes do prazo.

Micheli

Design bonito. Ferve a água e desliga automaticamente. Mantém a água quentinha por um bom período. Dá para fazer um chá. Estou muito satisfeita. Eu comprei desta marca, pois eu tive uma que durou uns oito anos. Espero que esta não me decepcione.

Mariléa Ribeiro

Estou amando, é muito boa. Economizei muito no gás. A energia elétrica não aumentou muito. Custo-benefício perfeito. Recomendo.

Elaine

Pontos de atenção

Apesar dos comentários positivos, alguns consumidores relataram que o produto apresentou defeito em pouco tempo de uso. Também há reclamações sobre a fragilidade da base da chaleira.

É compacta. É muito boa e esquenta rápido. Mas o suporte é muito leve e sai do lugar com muita facilidade quando está sem a jarra.

Jo Bekman

Produto ruim. Faz o que se propõe, mas tem a base frouxa, passando a sensação de ser insegura. A tampa é horrível para abrir, sem exagero. Tem um LED bonito interno mas, para um produto de mais de R$ 100, tive um arrependimento grande.

Fernando Gonçalves

