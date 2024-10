Caminhão fica 30 anos guardado como poupança e é vendido com 40 km rodados

Um caminhão da Mercedes-Benz adquirido novo em 1990 permaneceu guardado e cheio de poeira em um depósito na cidade de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Com apenas 40 km rodados, o Mercedes 1618 com caixa reduzida na cor azul foi parar nas mãos do comerciante de carros antigos Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas - especializado em comprar e revender automóveis e utilitários originais e com baixa quilometragem.

Reginaldo, que adquiriu o veículo e o revendeu há cerca de três anos a um colecionador, conta ao UOL Carros que descobriu a existência desse caminhão zerado por meio de um amigo, que é próximo do proprietário original.

Hodômetro do Mercedes-Benz 1618 guardado desde 1990 marca apenas 40 km rodados Imagem: Arquivo pessoal

"O primeiro dono ofereceu o Mercedes a esse amigo, que não tinha interesse e me avisou que o 1618 estava à venda. Fui ver o veículo, ainda coberto por uma lona e todo empoeirado. A quilometragem anunciada bateu e logo fechamos negócio", conta, sem revelar o valor que pagou pelo utilitário da marca alemã nem por quanto o revendeu - o comerciante só diz que o valor foi o mesmo de um caminhão zero-quilômetro com especificações semelhantes.

Reginaldo diz ter ouvido do antigo dono que o Mercedes-Benz foi comprado juntamente com outro caminhão, idêntico, exceto pela pintura branca. Esse veículo até hoje pega no batente, enquanto o "irmão" azul foi preservado como uma espécie de poupança contra a hiperinflação, que corroía o poder de compra dos brasileiros na década de 1980 e também nos primeiros anos da década seguinte.

Volante e painel não exibem marcas de uso no veículo, que tem mais de 30 anos de idade Imagem: Arquivo pessoal

Reginaldo, que produziu as fotos do veículo que ilustram esta reportagem após higienizá-lo, antes de repassá-lo, relata que o 1618 preservava os plásticos nos bancos de tecido xadrez, como se tivesse acabado de sair da concessionária.

Até hoje, volante e painel não têm marcas de uso e também dão a impressão de se tratar de um exemplar novinho - não fosse o fato de ter sido produzido há 34 anos.

Cereja do bolo: cabine exibe bancos de tecido xadrez ainda cobertos pelo plástico da fábrica Imagem: Arquivo pessoal

De acordo com Reginaldo de Campinas, apesar de ter ficado tanto tempo parado no mesmo lugar, o caminhão azul foi bem cuidado e ainda está em condições operacionais. Isso inclui a caixa de transmissão reduzida, acionada eletronicamente por meio de um botão na alavanca do câmbio manual de cinco marchas.

"A parte mecânica está em ordem".

Novo e antigo ao mesmo tempo: caminhão exibe boa forma após ser cuidadosamente higienizado Imagem: Arquivo pessoal

Segundo Reginaldo, existe público para esse tipo de produto e ele é de colecionadores.

"Não vale a pena pagar muito por um caminhão antigo zero-quilômetro para sair rodando com ele. Fosse assim, o veículo perderia o que tem de especial para virar apenas um exemplar de segunda mão pouco rodado".

