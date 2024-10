Testei monitor gamer 3D da Samsung que não precisa de óculos para jogar

Imagine ter a experiência de um jogo imersivo 3D sem precisar usar óculos inteligente ou qualquer aparelho encaixado no seu rosto? Pude experienciar alguns minutos dessa tecnologia com o "Lies of P" durante a BGS (Brasil Game Show), principal evento gamer da América Latina, que vai até domingo (13).

O dispositivo envolvido é o monitor gamer Odyssey 3D, da Samung, ainda em versão de protótipo, e exibido pela primeira vez no Brasil. A palavra que resume o breve teste é: surpresa. Foi muito impressionante sentir a imersão do game sem ter nenhum outro acessório, além do controle e do fone de ouvido.

As cenas em terceira dimensão realmente aparecem nesse formato se você ficar posicionado com a tela centralizada na sua frente. Pessoas que estejam nas laterais, por exemplo, vão visualizar cenas desfocadas, com aspecto borrado.

Marina Correia, gerente de monitores da Samsung, explicou ao UOL que o dispositivo trabalha com uma lente lenticular e duas câmeras, localizadas na parte superior. Cada uma é responsável por traquear e seguir o movimento dos nossos olhos, uma segue o direito e a outra o esquerdo.

O 'view mapping' [mapeamento de visão] vai ajustando para enviar informações de imagens diferentes, uma para o olho esquerdo e outra para o direito. E assim você vai ter a sensação de 3D sem óculos. Marina Correia

O monitor 3D será lançado nos tamanhos de 27 (o que foi testado) e 37 polegadas. Ambos serão 4K e com taxa de atualização de 165 hz (índice que representa o número de vezes que a imagem é atualizada; quanto maior esse número, melhor).

O perfil de público desse tipo de tecnologia é aquela pessoa 'early adopters', que são os primeiros consumidores a comprarem um lançamento de produto, ressaltou Correia: "é quem gosta de novidade."

Os jogos estão cada vez mais imersivos e mais realistas. O 3D é uma próxima tendência da indústria, e a gente quer ter isso preparado para oferecer a experiência completa sem precisar de óculos. Hoje, é o que a gente tem de mais disruptivo no mercado atual [de games]. Marina Correia

Ainda não há datas oficiais para o início das vendas do Odyssey 3D no Brasil nem fora do país. Enquanto isso, é possível aproveitar outros monitores gamers da Samsung. Confira algumas opções

Brasil Game Show

A 15ª edição da Brasil Game Show começou na quarta-feira (9) e vai até o dia 13 de outubro no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo.

O evento reúne jogadores, streamers e empresas ligadas ao setor. É uma oportunidade para conhecer as personalidades favoritas dos games, curtir equipamentos caríssimos e jogar títulos que ainda não foram lançados.

