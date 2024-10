Suspeita de matar marido a facadas fez postagem após crime: 'Fora de mim'

Uma jovem suspeita de matar o marido a facadas em um bar de Guarujá (SP), na segunda-feira (7), postou vídeo nas redes sociais após o crime, em que relata episódios de supostas violências que sofria do companheiro, além de uma traição.

O que aconteceu

Jéssica Maduro Magina, 23, é a principal suspeita do assassinato de Igor Nicolucci da Silva Santos, 25. No dia do crime, a vítima estava em um bar no bairro Jardim Primavera, quando a mulher se aproximou dele e desferiu vários golpes de faca, conforme amigos de Igor relataram em depoimento, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Igor chegou a ser socorrido por amigos e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarujá. Entretanto, a vítima não resistiu aos ferimentos sofridos e morreu na unidade.

Após o crime, Jéssica postou vídeo chorando em que, supostamente, justifica a motivação para o assassinato do marido. Na gravação, a mulher diz que vivia um relacionamento abusivo há alguns anos, em que era alvo de constantes agressões físicas e verbais. Ela relata que já chegou a ter o nariz quebrado pelo então companheiro, que tentou se separar, mas que ele não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, o casal havia discutido devido a um comentário que Jéssica fez sobre o namorado de uma conhecida. No relato, Jéssica conta que o marido se irritou com o comentário, a teria chamado de "fofoqueira", pegado uma arma de fogo e efetuado dois disparos para cima, inclusive um tiro na frente da mãe dele.

A suspeita diz que uma prima dela, que presenciava a briga, teria admitido que manteve relação sexual com Igor, o que deixou a suspeita transtornada. "Eu fui para cima dela, o Igor saiu andando. Aquilo ali para mim... Gente, eu fiquei completamente cega. Entrei, peguei a faca... Eu estava completamente fora de mim", relata a mulher

Após a prima expor o suposto caso extraconjugal com Igor, o rapaz teria ido para o bar onde se encontrou com amigos. Posteriormente, Jéssica foi para o local, momento em que teria assassinado o então companheiro a facadas.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Guarujá. Até o momento, Jéssica não foi localizada e é considerada foragida. O UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Igor tinha antecedentes criminais. Segundo a SSP-SP, desde maio de 2024 ele cumpria pena em regime aberto. A Secretaria não especificou por qual crime ele cumpria pena.