Polícia britânica reduz presença no X em meio a preocupações com conteúdo extremista

Por Andy Bruce e Muvija M

(Reuters) - Enquanto o X de Elon Musk luta para manter usuários nos principais mercados, várias forças policiais britânicas estão reduzindo sua presença na plataforma global de redes sociais e uma delas a abandonou, refletindo a preocupação com seu papel na promoção de opiniões extremistas.

O X, antigo Twitter, foi usado para disseminar desinformação neste verão, o que provocou tumultos em todo o Reino Unido, e restabeleceu contas britânicas que haviam sido banidas por conteúdo extremista. Críticos afirmam que a abordagem relaxada de Musk permitiu a disseminação de mentiras e discursos de ódio.

A Reuters entrou em contato com todas as 45 forças policiais territoriais e com a Polícia Britânica de Transportes por email. Das 33 que forneceram detalhes sobre sua política, 10 forças, que coletivamente policiam quase 13 milhões de pessoas, disseram estar revisando ativamente sua presença no X, enquanto 13 disseram que revisavam frequentemente todas as suas plataformas de redes sociais.

O X tem sido um canal de comunicação importante para o governo britânico, serviços públicos e até mesmo para a família real há mais de 10 anos. Para os serviços de emergência, seu formato sucinto e seu amplo alcance são eficazes para alertar os usuários sobre tudo, desde emergências civis até pessoas desaparecidas ou fechamento de estradas.

No entanto, dessas 23 forças, seis disseram que estavam reduzindo sua presença a apenas uma ou duas contas no X. Uma delas, a North Wales Police, que atende a quase 700.000 habitantes, parou de usar o X completamente em agosto.

"Sentimos que a plataforma não é mais consistente com nossos valores e, portanto, deixamos de usá-la", disse a chefe de polícia, Amanda Blakeman, acrescentando que continuariam a monitorar e analisar plataformas alternativas.

Também no País de Gales, a Gwent Police disse estar analisando o X por dúvidas sobre "o tom da plataforma e se esse é o lugar certo para alcançar nossas comunidades". Todas as contas individuais dos policiais de Gwent foram removidas.

A polícia de West Yorkshire disse estar tentando entender se o X ainda os ajudaria a atingir seu público-alvo e a criar confiança na comunidade.

A X não respondeu a um pedido de comentário.

TUMULTOS

O papel do X e de outras plataformas ficou sob os holofotes no Reino Unido neste ano, quando a violência racista e de extrema direita eclodiu após publicações online afirmarem falsamente que um ataque na cidade de Southport, no norte da Inglaterra, onde três meninas foram mortas, foi obra de um imigrante islâmico.

Musk disse no X que a "guerra civil" era inevitável. Stephen Yaxley-Lennon, um ativista britânico antimuçulmano conhecido como Tommy Robinson, agradeceu a Musk por ter dado a ele a oportunidade de "rebater as mentiras e a propaganda da mídia convencional" no X.

Musk também apoiou ativistas de direita que afirmam haver um "policiamento de dois níveis" no Reino Unido: a polícia supostamente mostra leniência com minorias étnicas e manifestantes de esquerda, enquanto pune rapidamente os manifestantes de direita.

Policiais de alto escalão afirmam que essa ideia não tem fundamento e que era de interesse público reprimir rapidamente os distúrbios violentos. O chefe da Polícia Metropolitana de Londres disse que a acusação coloca os policiais em risco.

Nenhuma das forças policiais disse que suas revisões estavam diretamente ligadas aos tumultos do verão.

(Reportagem adicional de Michael Holden)