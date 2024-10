Bolsa cai e dólar sobe com desânimo sobre juros dos EUA

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta sexta-feira (11) em queda de 0,72%, com o Ibovespa indo a 129.416 pontos. Os investidores estão desanimados com a possibilidade de o banco central americano pausar o corte de juros. Também estão na expectativa por mais medidas de estímulo para tirar a economia chinesa da inércia.

O dólar começa o dia em alta de 1,07%, indo a R$ 5,647. O dólar turismo era negociado a R$ 5,81.

O que está acontecendo?

O mercado está em compasso de espera por mais incentivos à economia chinesa. Estima-se que a partir desta noite (sábado, na China) o governo anuncie investimentos de até 2 trilhões de yuanes, o que equivale a aproximadamente US$ 283 bilhões em estímulos para o país. A China é importante para o Brasil pois é o maior mercado dos produtos exportados daqui.

Na onda desse otimismo, o preço do minério de ferro avança, o que beneficia as ações da Vale (VALE3). Os papéis da mineradora subiam no horário para R$ 61,49, com alta de 0,39%. "Desde o começo da semana, investidores seguem aguardando o anúncio dos detalhes do plano fiscal chinês", relata Marcio Riauba, gerente da mesa de operações do banco de câmbio, StoneX.

Petróleo

Hoje, o petróleo devolve um pouco da alta de 4% da quinta-feira (10). O preço caia um pouco menos de 1%, com mercado ainda no aguardo da resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã.

Inflação nos EUA

Nos Estados Unidos, saiu o índice de preços ao produtor, outra medida que o Federal Reserve (FED, o banco central americano) leva em conta para dimensionar os juros. O PPI, que mede o quanto os produtores recebem por seus bens e serviços, ficou estável em setembro e subiu 1,8% em relação ao ano passado.

Especialistas esperavam uma alta mensal de 0,1% após, já que em agosto o índice apontou aumento de 0,2%. Após a inflação ao consumidor e os pedidos de seguro desemprego terem vindo acima do esperado, o PPI mostra uma inflação mais controlada.

O índice sugere uma desaceleração nas pressões inflacionárias. É o que diz Carlos Braga Monteiro, presidente do Grupo Studio. "Para a economia brasileira, esse resultado pode trazer alívio cambial ao enfraquecer o dólar e melhorar as condições de importação", diz ele.

O problema é que, em Wall Street, a tese de que o Fed vai manter os juros como estão em novembro ganha força. Foi o que disse, na quinta (10), Raphael W. Bostic, presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta.

Dependendo dos dados, estou aberto a não alterar os juros nas próximas reuniões. (...) Os últimos dados de inflação e mercado de trabalho permitem que sejamos pacientes

Raphael W. Bostic, presidente do Fed de Atlanta.

Isso é ruim para o Brasil, especialmente para o Ibovespa, porque assim, o Banco Central daqui pode aumentar a Selic acima do esperado. O problema é que as taxas já estão altas demais. O mercado chega a projetar uma Selic de 13% até o fim do ciclo de aumentos iniciado em setembro.

Esse percentual "parece muito agressivo", segundo publicou o J.P. Morgan em documento para investidores. Para o banco americano, considerando as recentes baixas da inflação e uma previsão de estabilidade nas expectativas inflacionárias, a taxa deveria ficar em 12% ao fim do ciclo de altas.

No Brasil

O volume de serviços prestados caiu 0,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. O dado é da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de uma alta de 1,2% para avanço de 0,2%%.

A atividade de serviços decepcionou, segundo o Goldman Sachs. O índice, publicou o banco em documento para investidores, veio bem abaixo do consenso, que era de um pequeno aumento.