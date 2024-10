Wall St tem alta antes de ata do Fed e dados de inflação dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham alta nesta quarta-feira, com os investidores aguardando a ata da última reunião do Federal Reserve para obter mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros, enquanto as ações da Alphabet caíam depois que os Estados Unidos disseram que estavam considerando desmembrar o Google.

As ações da Alphabet recuavam 1,7% depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que pode pedir a um juiz que obrigue o Google a vender partes de seus negócios, incluindo o navegador Chrome e o sistema operacional Android, para reduzir seu monopólio de busca.

O Dow Jones subia 0,42%, a 42.259,12 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,24%, a 5.764,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,12%, a 18.204,16 pontos.

"(Isso é) apenas um reflexo do tamanho que as Big Tech ganharam. Qualquer incerteza nesse setor se refletirá no restante do mercado", disse Ben Laidler, chefe de estratégia de ações do Bradesco BBI.

As negociações têm sido instáveis esta semana, com investidores ajustando suas expectativas de corte de juros pelo Fed, enquanto buscam novos catalisadores para uma direção mais clara.

As atenções agora se voltarão para dados de inflação dos EUA na quinta-feira e para a próxima temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre.

A ata da reunião de setembro do Fed, quando as autoridades deram início ao afrouxamento da política monetária com um corte de 50 pontos-base, será divulgada às 15h (horário de Brasília).

"Esperamos que a ata e a inflação de amanhã sejam tranquilizadores e acalmem os nervos do mercado em relação à capacidade do Fed de continuar cortando os juros", disse Laidler.

Investidores estão precificando uma redução de 25 pontos-base nos custos de empréstimos na reunião de novembro do Fed, com alguns agora vendo uma pequena chance de manutenção, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

(Reportagem de Lisa Mattackal e Pranav Kashyap em Bengaluru)