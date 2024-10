iPhone 14 sai por R$ 3.959 hoje; confira mais ofertas de produtos da Apple

Quem está em busca de um novo iPhone, AirPods ou iPad pode encontrar os produtos com desconto hoje (9). Está rolando nesta quarta o segundo dia do evento Mega Oferta Amazon, com promoções exclusivas para assinantes do seu serviço Prime.

O Guia de Compras UOL encontrou alguns produtos da marca com preços reduzidos. Confira a seguir.

Modelo numa cor mais sóbria, chamada meia-noite;

Tela de 6,7 polegadas;

Tem duas câmeras traseiras com 12 MP cada; o sensor é maior do que o do iPhone 13, por isso, consegue captar mais luz;

Câmera de selfie de 12 MP;

Grava vídeos com o Modo Cinematográfico 4K e com Modo Ação, para cenas em movimento;

Processador A15 Bionic, de 2021;

Resistente à água e poeira (IP68).

Até 6 horas de áudio com uma recarga; e até 30 horas utilizando o estojo responsável por recarregar a bateria, segundo a Apple;

Microfones duplos com filtragem espacial, e microfones voltados para dentro;

Áudio espacial torna a experiência mais imersiva;

Resistente à água (IPX4);

Sensor de detecção da pele, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de voz e sensor de força;

Processador H1 para fones de ouvido;

Pesa 4,28 gramas.

Vem com quatro pares de pontas de silicone com tamanhos variados;

A Apple promete até 6h de duração de bateria com uma recarga;

Tem o chip H2, que promete elevar o desempenho de áudio mais imersivo;

Funciona com cancelamento ativo de ruído. Segundo a empresa, ele está até 2x melhor em comparação com os AirPods Pro da geração anterior;

Recurso de detecção de conversa: diminui o volume do que está sendo reproduzido automaticamente quando reconhece que tem alguém falando com você;

Acompanha estojo de recarga MagSafe (USB-C).

Tela retina de 10,9 polegadas;

Câmeras frontal e traseira de 12 MP;

Espaço de armazenamento de 64 GB;

É equipado com o chip A14 Bionic;

Versão com conexão wi-fi e entrada de recarga padrão USB-C;

Compatível com o lápis inteligente Apple Pencil 1ª geração, que deve ser comprado separadamente.

Cor meia-noite;

Versão de 44 mm com GPS e pulseira esportiva;

Coleta e registra os batimentos cardíacos e ajuda a monitorar os estágios do sono, além de detectar quedas e acidentes;

Monitora várias atividades esportivas, como corrida, natação, ciclismo, dança, escalada, entre outros;

Tela "sempre ativa", que nunca se apaga; isso ajuda a equilibrar o consumo da bateria;

Dá para responder mensagens usando a tela do relógio;

Classificação IP6X de resistência à poeira;

Bateria promete durar até 18h, segundo a Apple.

*Bônus

O iPhone 16, lançamento recente da marca, não está destacado como promoção da Mega Oferta, mas o valor dele está um pouco mais barato que o oficial: R$ 7.799 parcelado ou R$ 7.019,10 à vista no site da Apple.

Tela de 6,1 polegadas. O brilho máximo é de 2.000 nits (unidade de medida de luminosidade) em ambiente externo e o mínimo é de 1 nit, durante a noite;

Novo agrupamento das câmeras. O conjunto duplo (de 48MP e 12MP) agora está na vertical, com uma câmera logo acima da outra. A Apple utilizava uma estrutura na diagonal para agrupar as lentes desde 2020;

128 GB de espaço de armazenamento;

Botão de ação, que pode ser personalizado diversas ações, como abrir a lanterna, colocar no modo silencioso, traduzir textos, abrir calendário, entre outros;

Processador A18, lançado em 2024;

Controle de câmera. Assim como os irmãos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, modelo também possui um novo sensor lateral focado nas câmeras para, por exemplo, ajustar o foco da imagem (deslizando o dedo sobre ele);

Bateria promete aguentar até 22 horas de reprodução de vídeo.

Julia Moióli

